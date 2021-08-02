Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов прибыл с рабочей поездкой в Могилевскую область.

На протяжении трех дней, 2–4 августа, запланировано ознакомление с работой ведущих предприятий областного центра, осмотр выставок продукции, проведение переговоров и встреч, посещение социально-значимых объектов сферы образования и культуры, знакомство с достопримечательностями Могилевщины.

В первый день своего визита Евгений Лукьянов посетит ОАО «Могилевлифтмаш», встретится с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем, а также побывает на экскурсии во Дворце культуры области.

Насыщенная программа встреч и переговоров с участием Посла России ожидается и в ближайших два дня.