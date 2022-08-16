Посол Индии ответил, как привлечь в Беларусь туристов: «Снять здесь болливудский фильм»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Алок Ранджан Джа считает, что для привлечения туристов надо снять в Беларуси болливудский фильм, и готов договариваться о съемках с индийскими продюсерами. Об этом глава дипмиссии заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол подчеркнул, что туризм между Беларусью и Индией имеет огромный потенциал, который пока вообще не реализован. Естественно, в последние годы большой урон индустрии путешествий нанесла пандемия, но даже в доковидные времена число туристов из Индии в Беларуси было весьма скромными - около 10 тыс. человек в год. А единственное место, которое интересует большинство белорусских путешественников в Индии - Гоа. "Это надо менять", - убежден Алок Ранджан Джа.

Один из способов привлечь в Беларусь индийских туристов - снять здесь болливудский фильм, считает посол. По его словам, когда индийские зрители смотрят популярный фильм, они непременно хотят побывать там, где проходили съемки. "Буду стараться убедить продюсеров снять здесь фильм. Сейчас это немного сложно, но как только ситуация нормализуется, буду убеждать приезжать сюда, смотреть локации и снимать кино", - сказал глава дипмиссии.

Говоря в целом о развитии межличностных контактов и сотрудничестве в гуманитарной сфере, он с удовольствием отметил большой интерес белорусов к индийской культуре, музыке, традициям. "Я как посол испытывают огромною гордость, видя, как белорусы воспринимают индийскую музыку, фильмы, интересуются йогой, аюрведой", - сказал он. На фоне такой заинтересованности посольство организовало бесплатные занятия хинди и танцами и приглашает туда всех желающих.

Кроме того, развивается и сотрудничество в сфере образования. В Беларуси около 1 тыс. студентов из Индии, преимущественно они изучают медицину, но есть интерес и к другим специальностям. Посол также рассказал о наличии краткосрочных программ для обучения белорусов в Индии, поддерживаемых правительством этой страны, и предложил обращаться за более подробной информацией на этот счет в посольство.