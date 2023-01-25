Пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет увеличатся с 1 февраля

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличиваются с 1 февраля 2023 года, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

После повышения пособие на первого ребенка составит Br605,99, на второго и последующих детей - Br692,56, на ребенка-инвалида - Br779,13. Размеры пособия выросли на 9%.

Как пояснили в министерстве, в соответствии с законом №7-З от 29 декабря 2012 года "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерассчитываются два раза в год: с 1 февраля и с 1 августа.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет: на первого ребенка - 35%, на второго и последующих детей - 40% и на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения - 45% среднемесячной зарплаты работников в республике за квартал.

В целом расходы на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в 2023 году составят Br2 млрд.