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Экономика

Пособия на детей до трех лет увеличат в Беларуси с 1 августа

belta.by 15 0

Пособия на детей до трех лет увеличат в Беларуси с 1 августа

С 1 августа в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Пособие на первого ребенка с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года составит Br556,05, на второго и последующих детей - Br635,48, на ребенка-инвалида - Br714,92.

Темп роста указанных пособий - 103,1% к показателю июля текущего года и 112,2% по сравнению с августом 2021-го.

Как отметили в министерстве, в соответствии с законом от 29 декабря 2012 года "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет перерассчитываются два раза в год - с 1 февраля и 1 августа.

Размер пособия на первого ребенка составляет 35% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал, на второго и последующих детей - 40%, на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения - 45%.

Пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет выплачиваются на 238,6 тыс. детей. Расходы на их выплату в этому году составят Br1,7 млрд. Из них порядка Br100 млн в связи с их повышением с 1 августа (на 3,1%).

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