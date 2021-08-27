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Посмотрите, какие изменения в расписании общественного транспорта Бобруйска с 1 сенятбря

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Посмотрите, какие изменения в расписании общественного транспорта Бобруйска с 1 сенятбря

С 01.09.2021г. по 30.11.2021г. отменяются следующие рейсы:

Рабочий день:

маршрут № 6

Микрорайон № 6                     6.12  7.45    9.15                  15.56    17.26

Дзержинского – Парковая      6.52   8.22   9.52     14.57    16.33    18.03

Парковая                                  7.02   8.32   10.02*  15.08   16.43     18.13*

Дзержинского – м-н № 6         7.09  8.39                15.20   16.50

маршрут № 9

Дзержинского            7.16  8.26   9.36  10.45  11.55  13.05  14.54  16.04 17.14  18.20  19.25  20.15  21.21

м-н «Западный»          6.41  7.51  9.01 10.11  11.20  12.30  13.40  15.29

16.39  17.49  18.52  20.46  22.02

маршрут № 14

Дзержинского      6.08  7.14  8.20  9.26 11.01  12.07  13.13  14.11 14.32  15.38  16.44 17.50

М-н «Западный»  6.41  7.47  8.53  10.28  11.34  12.40  13.46  14.44 15.05  16.11  17.18  18.23

маршрут № 18

Машиностроительный  з-д   6.20  7.55*  16.05  16.29  17.40  18.02*

19.14*

Орловского                           6.28  14.31  16.13  16.37  17.48

Микрорайон № 6                  7.07  15.10  16.52  17.12  18.27

Орловского                           6.11  7.46  15.49  16.19  17.31  17.53  19.06

маршрут № 18б

Дзержинского                        8.50  10.40  12.23

Микрорайон №6                    9.40  11.30  13.15

маршрут № 33

Дзержинского             14.50  15.50  16.44  17.38  18.42

рынок «Западный»     15.18  16.18  17.12  18.06  19.10

Выходной день:

маршрут № 5

Дзержинского    9.55  10.45  11.30  12.05  12.50  13.40

Киселевичи        9.15   10.20  11.05  11.47  12.30  13.10

маршрут № 6             

микрорайон № 6     17.06**

маршрут № 9

Дзержинского        7.05  8.10  9.25  11.00  12.10  13.25  14.40  15.50  17.02  18.37  19.50

м-н  «Западный»    7.38  8.43  10.00  11.35  12.45  14.00  15.15  16.23  17.35  19.15  20.25

маршрут № 13

Вокзал                 8.02   9.17  10.32  12.32  13.47  15.02  16.17  17.32

Светлогорская   7.30  8.45  10.00  11.15  13.15  14.30  15.45  17.00  18.15

маршрут № 18б                

Дзержинского        9.35  11.00  12.38  14.25  16.15

Микрорайон № 6  10.20  11.48  13.40  15.15

маршрут № 33 

Дзержинского           9.42  10.36  11.30  12.24  13.18  14.12  15.46 16.40

17.32  18.28  19.22

рынок «Западный» 10.09  11.03  11.57  12.51  13.45  14.39  16.13 17.07

18.01  18.55  19.49 

Рейсы по маршруту № 21 «Киселевичи - Приберезинская» отменены на постоянной основе.

Отменяется заезд автобусов маршрута № 70 «ул. Дзержинского – ВСК «Лесной» отправлением от о.п. «ул. Дзержинского» в 7.25 7.45  14.15 14.40 и отправлением от о.п. «ВСК «Лесной» в 15.48 на остановочный пункт «Рынок «Еловики».

* - до ул. Орловского

** - до ул. Дзержинского».

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