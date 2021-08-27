Посмотрите, какие изменения в расписании общественного транспорта Бобруйска с 1 сенятбря

С 01.09.2021г. по 30.11.2021г. отменяются следующие рейсы:

Рабочий день:

маршрут № 6

Микрорайон № 6 6.12 7.45 9.15 15.56 17.26

Дзержинского – Парковая 6.52 8.22 9.52 14.57 16.33 18.03

Парковая 7.02 8.32 10.02* 15.08 16.43 18.13*

Дзержинского – м-н № 6 7.09 8.39 15.20 16.50

маршрут № 9

Дзержинского 7.16 8.26 9.36 10.45 11.55 13.05 14.54 16.04 17.14 18.20 19.25 20.15 21.21

м-н «Западный» 6.41 7.51 9.01 10.11 11.20 12.30 13.40 15.29

16.39 17.49 18.52 20.46 22.02

маршрут № 14

Дзержинского 6.08 7.14 8.20 9.26 11.01 12.07 13.13 14.11 14.32 15.38 16.44 17.50

М-н «Западный» 6.41 7.47 8.53 10.28 11.34 12.40 13.46 14.44 15.05 16.11 17.18 18.23

маршрут № 18

Машиностроительный з-д 6.20 7.55* 16.05 16.29 17.40 18.02*

19.14*

Орловского 6.28 14.31 16.13 16.37 17.48

Микрорайон № 6 7.07 15.10 16.52 17.12 18.27

Орловского 6.11 7.46 15.49 16.19 17.31 17.53 19.06

маршрут № 18б

Дзержинского 8.50 10.40 12.23

Микрорайон №6 9.40 11.30 13.15

маршрут № 33

Дзержинского 14.50 15.50 16.44 17.38 18.42

рынок «Западный» 15.18 16.18 17.12 18.06 19.10

Выходной день:

маршрут № 5

Дзержинского 9.55 10.45 11.30 12.05 12.50 13.40

Киселевичи 9.15 10.20 11.05 11.47 12.30 13.10

маршрут № 6

микрорайон № 6 17.06**

маршрут № 9

Дзержинского 7.05 8.10 9.25 11.00 12.10 13.25 14.40 15.50 17.02 18.37 19.50

м-н «Западный» 7.38 8.43 10.00 11.35 12.45 14.00 15.15 16.23 17.35 19.15 20.25

маршрут № 13

Вокзал 8.02 9.17 10.32 12.32 13.47 15.02 16.17 17.32

Светлогорская 7.30 8.45 10.00 11.15 13.15 14.30 15.45 17.00 18.15

маршрут № 18б

Дзержинского 9.35 11.00 12.38 14.25 16.15

Микрорайон № 6 10.20 11.48 13.40 15.15

маршрут № 33

Дзержинского 9.42 10.36 11.30 12.24 13.18 14.12 15.46 16.40

17.32 18.28 19.22

рынок «Западный» 10.09 11.03 11.57 12.51 13.45 14.39 16.13 17.07

18.01 18.55 19.49

Рейсы по маршруту № 21 «Киселевичи - Приберезинская» отменены на постоянной основе.

Отменяется заезд автобусов маршрута № 70 «ул. Дзержинского – ВСК «Лесной» отправлением от о.п. «ул. Дзержинского» в 7.25 7.45 14.15 14.40 и отправлением от о.п. «ВСК «Лесной» в 15.48 на остановочный пункт «Рынок «Еловики».

* - до ул. Орловского

** - до ул. Дзержинского».