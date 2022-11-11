Послы обсудили расширение объемов белорусского экспорта в Алжир

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой 10 ноября провел встречу с послом Алжирской Народной Демократической Республики в РФ и Республике Беларусь по совместительству Смаилом Бенамарой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

Послы сошлись во мнении о необходимости активизации политического диалога с учетом традиционно дружественных отношений двух стран и сходства взглядов на мировую повестку, обсудили перспективы проведения очередного раунда межмидовских консультаций. В позитивном ключе отметили взаимодействие на международных площадках.

"Стороны также подробно рассмотрели направления расширения объемов и номенклатуры белорусского экспорта в Алжир, - отметили в пресс-службе. - Дмитрий Крутой обозначил ряд перспективных совместных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, научной сфере. Особое внимание было уделено возможности создания в стране сборочных производств МАЗ и "Бобруйскагромаш", молочно-товарных ферм по технологиям и при участии белорусской стороны", - отметили в дипмиссии.

"Условились способствовать контактам профильных министерств и ведомств, деловых кругов двух стран на данных направлениях, активизировать работу по подготовке первого заседания белорусско-алжирской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - добавили в пресс-службе.