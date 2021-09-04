Последняя в этом сезоне дискотека «Кветка» пройдет в городском парке сегодня

Сегодня, 4 сентября, в городском парке культуры и отдыха состоится закрытие танцевальных вечеров «Кветка». Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска».

Начало мероприятия запланировано на 19:00. Продажа входных билетов будет осуществляться с 18:00.

Стоимость одного билета — 1,50 BYN.

Информация! «Кветка» — дискотека для подростков, организованная городским парком культуры и отдыха города Бобруйска. Мероприятие пользуется большой популярностью среди молодежи.

Виктор Чабан.