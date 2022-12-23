Желания детей из социального приюта «улетают» с елочки в руки благотворителей

В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» телеканал «Бобруйск 360» встречает в своей студии у новогодней зеленой красавицы руководителей и представителей организаций, учреждений, общественных объединений и партий, которые в эти праздничные дни имеют возможность не только поздравить земляков с зимними торжествами, но и осуществить чью-то заветную мечту – преподнести подарки ребятам из социального приюта, приняв участие в городской акции «Подарим детям сказку».