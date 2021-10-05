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Религия

После Воздвижения прошла Божественная литургия в Никольском кафедральном соборе

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После Воздвижения прошла Божественная литургия в Никольском кафедральном соборе

3 октября 2021 года в Никольском кафедральном соборе состоялась воскресная Божественная литургия, которую возглавил епископ Бобруйский и Быховский Серафим.

 

Его Преосвященству сослужили: настоятель кафедрального собора иерей Сергий Гусар и диакон Аркадий Андреев.

Богослужебные песнопения исполнил хор Никольского кафедрального собора.

Епископ Серафим обратился к духовенству и прихожанам со словами проповеди:
— Всё это время у нас перед глазами находится Крест Христов, который вынесен в центр храма. А сегодня также — воскресение Христово. Крест и Воскресение… Мы говорим: «Слава, Господи, Кресту Твоему честному и Воскресению!». Без Креста не было бы и Воскресения. В нашей жизни точно так же: нам приходится нести свой жизненный крест, но, как Христос — воскрес из мёртвых и вызволил из ада Адама, Еву, весь род человеческий, точно так же Он вызволит и нас к Воскресению и жизни вечной.

Преосвященнейший Серафим поздравил присутствовавших на богослужении педагогов; отметил самоотверженность, с которой трудятся учителя, и пожелал им, вопреки современному выражению об «оказании образовательных услуг», быть настоящими воспитателями, друзьями и родителями для всех своих воспитанников.

 

bobreparhiya.by

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