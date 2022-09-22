После пожара в единственном доме семья из Бобруйска просит о помощи

В редакцию газеты обратилась пострадавшая при пожаре бобруйчанка Мария Морозова. Она просит помочь ее семье. Мария – мать двоих детей, один из которых – инвалид.

– Я никогда не обращалась за помощью, но сейчас у нас безвыходная ситуация, – признается бобручайнка.

8 сентября в 17.57 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице 1 Мая. В результате него повреждены перекрытия, имущество, закопчены стены и потолок. Причину возгорания еще предстоит выяснить специалистам.

– Это произошло, когда меня не было дома, – с грустью рассказывает Мария Морозова. – Старший сын был в своей комнате, играл в компьютер. Супруг находился на участке во дворе. Он услышал какой-то хлопок двери (она приоткрылась). Зашел в дом и увидел, что горит натяжной потолок. Сразу стал звать сына, чтобы тот выходил на улицу. Пока сын выходил, супруг пытался тушить огонь. Но потолок очень быстро начал гореть по всей площади кухни. Когда пластик горит, он плавится и капает горячими огненными каплями. Муж с сыном выбежали во двор. К счастью, они не пострадали. В это время я с младшей дочкой приехала домой. Супруг сообщил о пожаре. Хотел зайти в дом, чтобы вынести что-нибудь или попытаться потушить. Но увидел много дыма. Войти было невозможно. Все имущество – холодильник на кухне, морозильная камера, духовой шкаф, варочная панель, стиральная машина, бойлер и так далее – утрачено. Легче сказать, что осталось: компьютерный стол и один шкаф.

– Нам уже родственники и знакомые одеждой на первое время помогли. Мы сейчас живем у мамы мужа. Нам нужно делать ремонт. Нужны деньги на электропроводку, на восстановление стен, на смену перекрытия.

Дочка – инвалид со второй степенью утраты здоровья. Ей делали операцию – кохлеарную имплантацию. У нее очень дорогой аппарат, и комплектующие к нему стоят много. Например, один проводок – 300 белорусских рублей. Он сгорел. Батарея для аппарата – 500 рублей. Тоже запасная сгорела. Зарядное для устройства тоже сгорело. Это все очень дорого. Нужны запчасти для речевого процессора.

Информация! Семья Морозовых верит, что мир не без добрых людей, и каждый сможет чем-то помочь. Телефон для связи с Марией: +375 (29) 105-11-47.

Виктор ЧАБАН. Фото МЧС.