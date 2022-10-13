После отмены скидок, распродаж и акций цены должны быть не выше действовавших 5 октября — МАРТ

Недопустимо повышать цену товара в связи с отменой скидок, распродаж и акций. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, комментируя постановление Совета Министров от 6 октября 2022 года № 669 «О временных мерах по стабилизации цен».

Согласно документу, недопустимо любое повышение цен, в том числе связанное с отменой или завершением проводимых 5 октября акций, распродаж, скидок, независимо от сроков проведения акций. Изменение производителями либо импортерами порядка предоставления скидок, которое может привести к росту цен выше действовавших по состоянию на 5 октября, не допускается.

Юрлицам всех форм собственности и ИП, которые производят, ввозят или реализуют товары на внутренний рынок, или оказывают любые виды услуг, нельзя устанавливать цены (тарифы) выше уровня 5 октября 2022 года. Если на эту дату товаров не было, то нельзя повышать цены выше уровня на предыдущую дату их реализации независимо от временного периода.

- Любое повышение цен (например, в связи с ростом контрактной цены, цены производителя, импортера, оптового поставщика, ростом затрат, курсовыми колебаниями и так далее) не допускается, — подчеркнули в министерстве.

Установление цен на новые товары или услуги допускается только по согласованию с республиканскими органами госуправления, госорганизациями, облисполкомами и Минским горисполкомом. Эти организации определяют порядок согласования.

Действие постановления №669 распространяется на реализацию товаров на биржевых торгах, в рамках госзакупок и процедур закупок за счет собственных средств, продукцию общественного питания (кулинарную, а также хлебобулочные, кондитерские изделия и напитки, производимые в общепите). Документ не распространяется на юрлица и ИП, которые реализуют товары или оказывают услуги по внешнеторговому договору.