После обильных осадков жилищно-коммунальные службы активно убирают снег
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Фотографии: Виктор Чабан
Информация! Автовладельцев просят не оставлять транспортные средства на проезжей части, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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