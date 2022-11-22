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После обильных осадков жилищно-коммунальные службы активно убирают снег

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После обильных осадков жилищно-коммунальные службы активно убирают снег
Информация! Автовладельцев просят не оставлять транспортные средства на проезжей части, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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