После камеральной проверки служба-такси из Бобруйска уплатит в бюджет 467,3 тыс. рублей налогов

На выплату заработной платы «в конвертах» общество с ограниченной ответственностью «К» (далее – ООО «К»), оказывающее услуги такси, в течение первого полугодия 2022 года использовала наличную выручку в размере 1 110,1 тыс. рублей.

Подоходный налог с выплаченных доходов не исчислялся и не уплачивался в бюджет.

Кроме того, организацией нарушался порядок исчисления и уплаты налога при упрощенной системе налогообложения, налога на добавленную стоимость и налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.

Факты нарушений установили сотрудники инспекции МНС по Бобруйску в ходе проведенных мероприятий.

В адрес ООО «К» было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы налогов, которое оно не исполнило.

Налоговой инспекцией был составлен акт камеральной проверки, к уплате в бюджет предъявлено налогов в общей сумме 467,3 тыс. рублей, в том числе подоходный налог с физических лиц – 222 тыс. рублей (исчислен по ставке 20 % с сумм заработной платы «в конвертах»).