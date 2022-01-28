Послание Президента. Мнение председателя Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь»

Президент четко обозначил в своем выступлении, что от каждого жителя Беларуси сейчас зависит будущее нашей страны. Такое мнение высказала председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович.

«Сохранение независимости и укрепление государственности, равенство возможностей, защита прав и свобод граждан, развитие национального духа, все это уже заложено в проекте изменений и дополнений Конституции. На диалоговых площадках и в рамках работы нашей общественной приемной в Бобруйске мы получали много откликов бобруйчан, которые оперативно направлялись в Национальный центр правовой информации. Анализируя проект изменений и дополнений Конституции, выносимый на республиканский референдум и общаясь с членами Конституционной комиссии, можно авторитетно заявлять, что предложения граждан учтены, - отметила Ирина Русакович. – Более того, многие предложения в случае принятия новой Конституции лягут в основу нормативных актов. Очень важно было услышать из уст Главы государства мнение об Основном Законе нашей страны».

По словам председателя Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь», подобная встреча позволила сверить часы с Президентом, заставила другими глазами посмотреть на происходящие вокруг нашей страны события.