Послание Президента белорусскому народу и парламенту — мнения

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Республики обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

На мероприятие был приглашен широкий круг участников - более 2,5 тыс. человек. Такой широкий формат - инициатива, предложенная во время работы Президента в регионах, которую глава государства поддержал. В итоге кроме парламентариев и делегаций от областей и города Минска традиционно среди приглашенных - высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, журналисты и блогеры.

Мнения и отзывы непосредственных участников мероприятия, экспертов в различных областях в подборке БЕЛТА.

Артюх: Президент всегда говорит откровенно, и это ценит народ

Эмоциональным, открытым и откровенным назвала сегодняшнее Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию политический обозреватель ЗАО "СТВ" Юлия Артюх.

"Все понимают, насколько он (Президент. - Прим. БЕЛТА) проживает каждую ситуацию. Меня тронули сегодня слова Александра Григорьевича о том, что он не живет обычной жизнью - он живет ради народа и страны. Это так и есть. В каждом слове, в каждой нотке его голоса чувствуется ответственность за то, что сделано для страны. А сделано колоссально много, учитывая то время, в которое он пришел руководить страной. Как отметил сам Президент, в то время царил полный раздрай, было не понятно, куда двигаться. И он взял эту ношу ответственности на себя и сейчас гордо ее несет", - сказала Юлия Артюх.

Басков: Послание Президента - презентация стратегии развития нашего государства

Такое мнение высказал член Совета Республики Дмитрий Басков по итогам Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Сенатор отметил откровенность и жесткость позиции Президента в Послании. "Послание, с которым сегодня Президент обратился к членам парламента и всему белорусскому народу, как всегда, было откровенным. Это не просто напутственные слова, а, можно сказать, презентация стратегии дальнейшего развития нашего государства, содержащая конкретные шаги и поручения. Безусловно, неизменным важнейшим приоритетом для Президента остается социальная сфера, ведь это основа его политики: мы сохраняем бесплатное образование и медицинское обслуживание, финансовую поддержку людей пенсионного возраста, людей с инвалидностью, молодых семей и других категорий граждан", - сказал Дмитрий Басков.

Аналитик БИСИ: экономический блок стал одним из самых ярких и мобилизующих в Послании Президента

Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Юрий Ярмолинский.

"Отрадно, что Послание изобилует нарративами и смыслами, которые БИСИ на протяжении 2021 года в том или ином виде транслировал в информационном поле, в том числе в контексте экспертного концепта "поворот в Азию". Полагаю, что сегодня уже практически немногие сомневаются в способности Беларуси в короткие сроки гибко переориентироваться и начать более широко осваивать азиатские, африканские, латиноамериканские и другие рынки дальней дуги. Равно как и в том, что именно за этими дальними горизонтами находятся новые точки роста в экономике и экономическое будущее нашей страны в целом", - сказал Юрий Ярмолинский.

По словам эксперта, запуск нового инвестиционного цикла в условиях жесткой борьбы в мире за ресурсы и рынки сбыта, наращивание и диверсификация экспорта, привлечение инвестиций и развитие промышленной кооперации как базовые столпы обновленной внешнеэкономической стратегии Беларуси логично и закономерно укладываются в поставленную Президентом задачу по пересмотру приоритетов именно в пользу этих географических регионов, которые сегодня обладают огромным потенциалом.

Щекин: Президент выступил как истинный национальный лидер, определив проблемы и пути их решения

Такое мнение высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин по итогам Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Как участник форума могу подчеркнуть беспрецедентный уровень открытости и искренности Президента. Заданность диалога в формате трех вопросов подчеркнула диалог власти с народом. Поступательное и эволюционное развитие, сплоченность белорусского народа позволили выстоять и решить задачи. Но работать нужно на опережение. Президент выступил как истинный национальный лидер, определив проблемы и пути их решения, - сказал Николай Щекин. - Главное, Президент ответил в полном объеме на актуальный вопрос граждан: будет ли война? Граждане, уверен, успокоились. Президент из народа, знающий цену миру, выступает против войны. И здесь выражу мнение подавляющего большинства белорусов: спасибо Президенту за железобетонные гарантии".

Аналитик подчеркнул, что Президент раскрыл военно-политические и экономические (санкционные) угрозы и риски для нас со стороны коллективного Запада. "Александр Лукашенко открыто предупредил народы Прибалтики и Польши о неминуемой потере их государственности в случае развязывания ими войны. Милитаризация к добру не приведет. Украина, как отметил с сожалением глава государства, стала опасным инструментом в геополитической игре. Славянство стало мишенью, - отметил он. - Мир - это абсолютная ценность для Беларуси. Беларусь - источник мира. Только монолитность страны может спасти нас от агрессии. Национальная безопасность - приоритет".

Иванец: тема молодежи в Послании прозвучала отдельным пунктом

Поднятые сегодня во время Послания Президента народу и парламенту вопросы говорят о том, что главу государства все происходящее в стране и ее будущее волнует больше, чем кого-либо. Такое мнение высказал главный ученый секретарь НАН Беларуси Андрей Иванец.

"Вопросы национальной безопасности, в целом обстановки в мире, отношений с нашими соседями, развитие социальной сферы, внимание к науке и инновациям в построении нашей инновационной наукоемкой экономики отражены Президентом. Отдельно прозвучала тема молодежи. Президент обратил внимание, что сегодня в стране созданы все условия для того, чтобы молодые люди смогли себя реализовать. Дело теперь только за ними. Молодежь должна понять, что только через ежедневный труд на благо родины можно построить крепкую и независимую Беларусь", - сказал Андрей Иванец.

Мир, единство, развитие: такими словами определила глава Белстата основные посылы Президента

Мир, единство и развитие страны - три важных акцента, которыми можно объединить посылы главы государства относительно обновления Конституции и приоритетов будущего страны. Таким мнением после ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию поделилась с корреспондентом БЕЛТА глава Белстата Инна Медведева.

"Послание расставило все точки и акценты в вопросах, поступивших на диалоговых площадках по обсуждению проекта Конституции. Все дополнения и изменения, которые предлагаются, подчеркну, народом, тонкой нитью шли через выступление. И глава государства уже дал основные посылы, обращая внимание на то, насколько все предложения в духе времени. Все их можно объединить в три пункта - мир, единство и развитие страны, - сказала Инна Медведева. - Президент четко обозначил, в каком случае наши ребята, наша армия будут участвовать в военных действиях: только когда будет агрессия против непосредственно Республики Беларусь или нашего союзника. В других случаях Беларусь являлась и является миролюбивой страной, которая ценит и бережет мир с учетом пережитых войн".

Каранкевич: в центре Послания Президента - человек и его интересы

"Послание Президента - это важнейшее политическое и общественное событие, которое является прямым обращением к нации. Президент обозначил приоритеты развития страны по ключевым сферам: государственное строительство, экономика, инвестиции, социальная политика, инновационное развитие, единство нации, сохранение исторической памяти. Озвученные цели станут дорожной картой для органов государственного управления на ближайшую перспективу. Глава государства остановился и на вопросах развития энергетики, роли Белорусской атомной станции в укреплении энергетической безопасности страны. Решение о строительстве станции было своевременным и оправданным, БелАЭС уже работает на экономику страны - и это не только производство электроэнергии, но и широкое внедрение современных технологий", - сказал Виктор Каранкевич.

Министр добавил, что Президент дал развернутые и откровенные ответы на самые актуальные вопросы внутренней и внешней политики, прокомментировал взаимоотношения с Россией и интеграционные процессы в СНГ, поделился мнением по ключевым проблемам, которые волнуют каждого белоруса. "В центре Послания - человек и его интересы. Это главная ценность, которая лежит в основе государственной политики, развития Беларуси как социального государства", - подчеркнул глава Минэнерго.

Президент обратил особое внимание на роль народного голосования в принятии обновленной редакции Конституции. "Впереди важное для страны событие - республиканский референдум. Он определит будущее Беларуси. Все мы хотим, чтобы наша страна успешно развивалась, чтобы уровень жизни людей повышался, и для этого мы должны быть едины в достижении поставленных целей, каждый из нас должен внести свой вклад в их реализацию", - подытожил Виктор Каранкевич.