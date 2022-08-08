Посетители сайта «Цифровая звезда» смогут самостоятельно добавлять информацию о памятниках Беларуси

На сайте проекта "Цифровая звезда" внедрен дополнительный модуль - личный кабинет пользователя, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ координатор проекта Екатерина Лакисова.

"22 июня презентована обновленная версия сайта "Цифровая звезда", сейчас на нем внедрен дополнительный модуль - личный кабинет, позволяющий пользователям стать сопричастными к сохранению исторической памяти и наполнять раздел "Памятники" информацией о памятниках Беларуси времен Второй мировой войны и "Геноцид" - фактами геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны, а также наносить на карту такие места. Любой пользователь может пройти регистрацию и самостоятельно добавлять памятники на сайт. Регистрация совсем не сложная: указываются некоторые данные, в том числе одним из них является учебное заведение и студенческий отряд, если молодой человек является его бойцом. Безусловно, вся информация будет проходить модерацию, поскольку требует изучения, и только после этого отображаться на сайте. Мы таким образом привлекаем молодежь к работе с архивами, самостоятельному изучению информации о памятниках", - рассказала Екатерина Лакисова.

По ее словам, уже оцифровано 1102 памятника. "Работа продолжается. Поскольку сайт новый, то информация еще дополняется. У нас уже есть большая база тех памятников, о которых вся необходимая информация и архивная справка собрана, осталось ее физически добавить на сайт", - отметила координатор проекта. Она также напомнила, что проект стартовал в 2019 году и молодежь активно принимает в нем участие.

В Год исторический памяти в рамках патриотического проекта Белорусских студенческих отрядов (БСО) "Их именами названы студенческие отряды" БРСМ выступил национальным оператором дальнейшей реализации инициативы Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России "Цифровая звезда". При поддержке Белорусского телеграфного агентства БРСМ к 22 июня завершил редизайн сайта проекта "Цифровая звезда".

Интерактивный патриотический проект "Цифровая звезда" направлен на формирование духовно-нравственных, гражданских качеств личности, развитие интереса и уважения к памятникам боевой славы, увековечившим трагические и героические события прошлого. Каждому знаковому месту присваивается QR-код, через который производится переход на страницу сайта проекта с информацией о событиях, которые здесь разворачивались.