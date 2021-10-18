Посетителей не пустят, сотрудников не допустят к работе без сертификата о вакцинации или ПРЦ-теста. Подробности внесенных изменений по профилактике COVID-19 в Бобруйске

В пятницу, 15 октября, были внесены изменения в комплексный план по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске. Было принято решение Бобруйского городского исполнительного комитета №20-96 «О минимизации риска возникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19 в городе Бобруйске».

Подробнее о предпринимаемых мерах и внесенных изменениях корреспонденту «БЖ» рассказал главный государственный санитарный врач Бобруйска и Бобруйского района Дмитрий ЛАЙТЕР

Обязательный масочный режим и соблюдение социального дистанцирования

Физические лица при посещении объектов и организаций всех форм собственности (магазины, торговые центры, объекты общественного питания (за исключением непосредственного приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения почты, объекты бытового обслуживания, учреждения культуры, развлекательные центры и прочие объекты), обязаны использовать средства защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию (1–1,5 метра).

– Дополнительно введено требование по обязательному использованию масок пассажирами в городском, междугородном общественном транспорте, в маршрутных и обычных такси. Это касается и водителей.

Административная ответственность

– Введена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. То есть за отсутствие той же маски, при посещении любых объектов, которые находятся на территории города Бобруйска, гражданин может быть привлечен.

Посетителей не пустят, а сотрудников не допустят к работе без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста

­– Еще одно существенное новшество касается доступа работников и посетителей на дискотеки, в игровые клубы, казино, объекты общественного питания, ночные клубы, бары, бильярдные, боулинг и аналогичные развлекательные заведения. С сегодняшнего дня граждане, которые находятся там в ночной период времени (с 23:00 до 08:00) должны иметь при себе иметь сертификат о полном курсе вакцинации против инфекции COVID-19 либо отрицательный ПЦР-тест, который действует 72 часа с момента забора биологического материала.

Вакцинация сотрудников

­– До 1 ноября руководителям субъектов хозяйствования поручено провести вакцинацию сотрудников до 60%, до 1 декабря – до 70%.

Надзорные мероприятия

– С завтрашнего дня (со вторника) мы начинаем надзорные мероприятия совместно с Управлением внутренних дел Бобруйского горисполкома.

На прошлой неделе заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко выступил с обращением к жителям области с призывом «Давайте не будем умирать от невежества». Дмитрий Лайтер полностью поддерживает его в этом отношении. «Потому что вакцинация – это единственный проверенный способ, чтобы защитить себя от коронавируса», – добавил главный государственный санитарный врач Бобруйска и Бобруйского района.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.