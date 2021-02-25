Посещение налогового органа, почта и интернет – МНС о способах декларирования доходов

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский назвал основные способы подачи налоговой декларации по подоходному налогу.

"Фактически есть три основных способа подачи налоговой декларации: лично путем посещения налогового органа, по почте и в электронном виде. В первом случае физическое лицо заполняет декларацию и с документом, удостоверяющим личность, обращается в налоговый орган. У нас действует принцип экстерриториального обслуживания. То есть физлицо обращается в любую инспекцию, независимо от того, где проживает, где зарегистрировано, где состоит на налоговом учете. Например, если вы прописаны в Витебске, но живете и работаете в Минске, можете спокойно обратиться в любую налоговую, как вам будет удобно. Там все сделают, извещение на уплату вы получите", - сказал Андрей Ковалевский.

Второй способ - подача декларации через почтовую связь. Из любой справочной системы либо с официального сайта налоговых органов можно скачать бланк декларации, заполнить его вручную или на компьютере, распечатать, подписаться и направить по почте. В этом случае дата подачи декларации - это день почтового отправления. "Если кто-то не успевает обратиться в налоговый орган, он может 31 марта отправить декларацию по почте. Несмотря на то, что она придет уже в апреле, человек срок не нарушил", - добавил представитель МНС.

Самым перспективным на сегодня способом Андрей Ковалевский считает подачу деклараций в электронном виде. Для этого человеку необходимо однократно обратиться в любой налоговый орган с паспортом, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете плательщика, получить учетную запись и пароль. "Большое преимущество в том, что декларацию в электронном виде можно подать из любой точки мира, не нужно никуда ездить. Второй очень важный плюс в том, что таким плательщикам ближе к концу января уже предоставляется предварительно заполненная форма декларации. Там уже есть все персональные данные и вся имеющаяся у налоговых органов информация (о доходах из-за границы, о продаже транспортных средств и недвижимости). Человеку нужно просмотреть доходы, убрать то, что не облагается налогом, например, переводы от близких родственников. Если каких-то данных недостаточно, надо дополнить их и отправить", - отметил он.

Извещение на уплату налогов в этом случае также придет электронным способом: оно может прийти как в личный кабинет, так и на адрес электронной почты, который человек оставит при регистрации. "Меню личного кабинета предоставляет множество возможностей. Оттуда можно уплатить налог при наличии банковской карты и интернет-банкинга ряда белорусских банков. То есть подал декларацию в электронном виде, таким же способом получил извещение, зашел в личный кабинет, видишь сумму налога и оплачиваешь. Также в личном кабинете можно увидеть и состояние расчетов с бюджетом, подать электронное обращение. То есть преимуществ очень много по сравнению с обычным бумажным способом подачи декларации", - обратил внимание представитель МНС.