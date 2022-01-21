Порывы до 15-20 м/с: МЧС предупреждает о сохранении ветреной погоды
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21 января на большей части территории Беларуси сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили в МЧС.
В числе факторов опасности в МЧС назвали повреждение или обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.
Из-за погодных условий возможно возникновение таких чрезвычайных ситуаций, как дорожно-транспортные происшествия, увеличение нештатных ситуаций на системах жизнеобеспечения и энергетики, пожаров в домах и других.
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