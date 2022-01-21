Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Порывы до 15-20 м/с: МЧС предупреждает о сохранении ветреной погоды

32 0

Порывы до 15-20 м/с: МЧС предупреждает о сохранении ветреной погоды

21 января на большей части территории Беларуси сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили  в МЧС.

В числе факторов опасности в МЧС назвали повреждение или обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.

 

Из-за погодных условий возможно возникновение таких чрезвычайных ситуаций, как дорожно-транспортные происшествия, увеличение нештатных ситуаций на системах жизнеобеспечения и энергетики, пожаров в домах и других.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »