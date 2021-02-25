Порывистый ветер и до +14°С. Погода на 26 февраля
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Завтра ночью ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами по Витебской области - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля. Днем будет 6-12 градусов тепла, в юго-западных районах - до плюс 14.
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