Порядок в стране – достаток в доме

В марте 1990 года была зарегистрирована первая в СССР политическая партия – Либерально-демократическая партия Советского Союза, лидером которой стал Владимир Жириновский. Вскоре на территории Беларуси появилось региональное отделение. После распада СССР белорусское отделение заявило о себе как о самостоятельной политической силе, и 24 февраля 2004 года ЛДПБ была официально зарегистрирована Министерством юстиции Республики Беларусь.

Учредительный съезд принял Устав и Программу партии, которая продемонстрировала приверженность построению парламентскими методами правового государства во главе с Президентом, обладающим всей полнотой исполнительной власти. Программа предусматривает создание достойной и благополучной жизни для каждого жителя Беларуси постепенно, без революционных скачков и потрясений.

30 сентября 1995 года на IV внеочередном съезде ЛДП председателем Либерально-демократической партии был избран Сергей Гайдукевич, харизматичный прагматик с хорошими организаторскими способностями, который сумел в короткие сроки преобразовать партию, сделав ее массовой и структурированной политической силой в Рес­публике Беларусь. Лозунг Либерально-­демократической партии Беларуси как правоцентристской и патриотической звучит так: «За сильную Беларусь!» Ведь каждый житель страны хочет стабильности, процветания, роста благосостояния и социально-экономического развития нашей республики. Такое возможно только в сильном государстве. Цель ЛДПБ – реформирование и укрепление страны. Сильная Беларусь – консолидированная республика, где осуществляется социальное партнерство общества и государства, есть экономическое многообразие.

– Сильная Беларусь – это страна, которой управляют не чиновники, а государственники. Нам нужны инициативные и мобильные управленцы. Государственник осознает всю личную ответственность перед Отечеством, отвечает за свои действия и не боится проявлять инициативу на пользу Родине. Сильная Беларусь – это наш общий дом, который мы строим вместе по принципу созидания, а не разрушения. Это уверенность в завтрашнем дне, где не будет попрания закона и морали. Сильная Беларусь не отступает от своей истории, не воюет с прошлым. Нашей стране не нужно никого копировать, у нас огромный исторический опыт. Либерально-демократическая партия Беларуси объединяет более 50 тысяч граждан, это самая мощная политическая сила страны. Наши активисты трудятся в различных сферах, где зарекомендовали себя как ответственные и профессиональные работники. Слышим каждого, знаем о проблемах не понаслышке и имеем бесценный опыт. С момента обретения независимости мы последовательно укрепляем фундамент страны, усердно вносим вклад в ее развитие, ведь знаем, как легко разрушать и трудно строить, – отметил Владимир Загришев, член Центрального комитета, первый заместитель председателя Могилевской областной организации, координатор ЛДПБ по Бобруйску, депутат городского совета депутатов.