Порядок уплаты транспортного налога организациями разъясняет инспекция МНС

Плательщиками транспортного налога являются организации и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (глава 28-1 Налогового кодекса Республики Беларусь, далее – Налоговый кодекс).

О порядке уплаты транспортного налога физлицами можно почитать по ссылке.

Что касается организаций, пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области разъясняет: при передаче транспортного средства в финансовую аренду (лизинг) плательщиком налога признается лизингополучатель.

Не признаются плательщиками налога:

- республиканские органы госуправления, иные госорганы и органы госуправления, их структурные подразделения с правами юридического лица и территориальные органы, суды, органы прокуратуры, местные исполнительные и распорядительные органы (их структурные подразделения с правами юридического лица);

- организации-перевозчики, включенные в перечни автомобильных перевозчиков, обязанных выполнять автоперевозки транспортом общего пользования;

- войска и воинские формирования.

Организации – плательщики упрощенной системы налогообложения, единого налога для производителей сельхозпродукции, исчисляют и уплачивают транспортный налог в общеустановленном порядке. Объектом налогообложения признаются транспортные средства (легковой автомобиль, прицеп, прицеп-дача, грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, автобус, мотоцикл, седельный тягач), зарегистрированные за организациями в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел.

Не признаются объектом налогообложения транспортные средства:

- выбывшие из обладания его собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц;

- используемые для оказания медпомощи, в том числе скорой медицинской помощи;

- выпущенные не позднее 1991 года или сведения о годе выпуска которых отсутствуют;

- категории M1 или M1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем (по 31.12.2025);

- предназначенные для обеспечения соцобслуживания и предоставления социальных услуг нетрудоспособным и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации и на которые в соответствии с законодательством нанесена надпись «Социальная служба», а также специально оборудованные для использования инвалидами.

Транспортный налог подлежит уплате за каждое транспортное средство вне зависимости от участия его в дорожном движении.

Ставки налога предусмотрены пунктом 2 приложения 27 к Налоговому кодексу. Они зависят от разрешенной максимальной массы, вместимости или определяются за одну единицу транспортного средства.

Ставки транспортного налога, за год (руб.) Для организации за: легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу: не более 1 тонны 162 более 1 тонны, но не более 2 тонн 209 более 2 тонн, но не более 3 тонн 255 более 3 тонн 325 прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу: не более 0,75 тонны 116 более 0,75 тонны 278 прицеп-дачу (караван) 116 грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу: не более 2,5 тонны 278 более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны 394 более 3,5 тонны, но не более 12 тонн 510 более 12 тонн 580 автобус с числом посадочных мест: до 20 включительно 278 от 21 до 40 включительно 394 свыше 40 510 мотоцикл 70 седельный тягач 464

При отсутствии сведений о разрешенной максимальной массе транспортного средства ставки налога устанавливаются в размере минимальной ставки такого налога для соответствующего типа транспортного средства.

Налог не уплачивается за транспортные средства:

- в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена госпошлина;

- снятые с учета до 01.07.2021.

Налоговым периодом транспортного налога признается календарный год.

Организации исчисляют транспортный налог за налоговый период. Годовая сумма налога рассчитывается исходя из количества транспортных средств и ставок налога.

При возникновении (наличии) в течение налогового периода объекта налогообложения транспортный налог исчисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором:

- произведена госрегистрация транспортного средства;

- истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена госпошлина.

Исчисление транспортного налога прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором транспортное средство было снято с учета.

Транспортный налог за I-III кварталы организации исчисляют и уплачивают авансовыми платежами в размере 1/4 суммы налога, исчисленной исходя из ставки транспортного налога и наличия транспортных средств:

- на 1 января – за 1 квартал;

- на 1 апреля – за 2 квартал;

- на 1 июля – за 3 квартал.

Налоговая декларация (расчет) по транспортному налогу представляется организациями не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (за 2021 год – не позднее 21.02.2022. 20.02.2022 – выходной день).

Срок уплаты авансовых платежей – не позднее 22-го числа третьего месяца квартала, за который исчисляется такой платеж.

Срок доплаты налога по итогам налогового периода – не позднее 22 февраля года, следующего за текущим налоговым периодом (за 2021 год – не позднее 22.02.2022).

В случае, если суммы уплаченных авансовых платежей превышают сумму исчисленного транспортного налога за налоговый период, излишне уплаченные суммы транспортного налога подлежат зачету либо возврату плательщику в установленном порядке.

В случае неуплаты (неполной уплаты) авансовых платежей начисляются пени в порядке, установленном статьей 55 Налогового кодекса.

Суммы транспортного налога включаются организациями в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.