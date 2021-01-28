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Общество

Порядок осуществления и размеры стимулирующих и компенсирующих выплат работникам здравоохранения изменятся с 1 июля

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Порядок осуществления и размеры стимулирующих и компенсирующих выплат работникам здравоохранения изменятся с 1 июля

Скорректированы положения постановления Министерства здравоохранения от 13 июня 2019 г. № 53 «О стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам бюджетных организаций». Данное решение закреплено ведомственным постановлением от 15 января 2021 г. № 3. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, изменениями предусмотрено установление такой компенсирующей выплаты, как базовая доплата.

Кроме того, вносятся изменения в Инструкцию о порядке осуществления и размерах стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций в части установления: надбавки за особенности профессиональной деятельности разным категориям работников; надбавки за сложность и напряженность работы; надбавки за обеспечение показателей деятельности бюджетной организации руководителям; базовой доплаты и др.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.

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