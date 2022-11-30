Порядок на земле – дело каждого

К административной ответственности по фактам нарушений требований природоохранного законодательства Республики Беларусь (об обращении с отходами, охраны атмосферного воздуха и озонового слоя, использования и охраны земель и недр, охраны и использования объектов растительного мира, охраны и использования вод) привлечены 29 нарушителей на общую сумму штрафов 16000 рублей. Предупреждены о недопустимости противоправных деяний 156 лиц. Кроме того, Бобруйской горрайинспекцией вручено 28 актов об установлении фактов причинения вреда окружающей среде на общую сумму более 20000 рублей.

Работа по выявлению нарушений и принятию мер по их устранению является неотъемлемой частью деятель­ности инспекции.