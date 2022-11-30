Порядок на земле – дело каждого

За 11 месяцев текущего года Бобруйская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды провела в городе на Березине 244 контрольно-аналитических мероприятия, по результатам которых в адрес предприятий и организаций направлено 155 рекомендаций, содержащих 686 пунктов мероприятий по устранению выявленных нарушений, выдано 89 предписаний, содержащих 174 пункта мероприятий по устранению выявленных нарушений. По результатам обследований Бобруйска также направлено 73 информационных письма в адрес предприятий, организаций и администраций Ленинского и Первомайского районов о выявленных нарушениях.
К административной ответственности по фактам нарушений требований природоохранного законодательства Республики Беларусь (об обращении с отходами, охраны атмосферного воздуха и озонового слоя, использования и охраны земель и недр, охраны и использования объектов растительного мира, охраны и использования вод) привлечены 29 нарушителей на общую сумму штрафов 16000 рублей. Предупреждены о недопустимости противоправных деяний 156 лиц. Кроме того, Бобруйской горрайинспекцией вручено 28 актов об установлении фактов причинения вреда окружающей среде на общую сумму более 20000 рублей.
Работа по выявлению нарушений и принятию мер по их устранению является неотъемлемой частью деятельности инспекции.
Улица Береговая: устранение несанкционированной свалки у дома №94.
Устранение нарушения на территории предприятия ООО «Барро».
Приняты меры по удалению отходов на территории бывшего рынка «Еловики».
Анатолий Гриб, начальник Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды