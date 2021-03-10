Порядка 2,5 тысяч тонн березового сока планируется собрать за сезон в Могилевской области

В ближайшее время лесхозы Могилевского государственное лесохозяйственное объединение (за исключением Краснопольского) планируют приступить к заготовке березового сока. За сезон планируется собрать около 2,5 тысяч тонн сока, примерно 400 из них реализовать населению.

- Население может приобрести березовый сок на территории лесничеств, а также «добыть» его самостоятельно, - пояснили в ГПЛХО. - Литр сока, который можно приобрести прямо нa лесосеке, обойдется к примеру, в Белыничском лесхозе в 16 копеек, в Бобруйском и Быховском - 22 копейки, в Могилевском - 35 копеек. Для этого нужно приехать в любой лесхоз, а специалисты укажут, где в данное время идет заготовка. Затем поехать и набрать сок с уже подсоченных берез. Есть возможность приобрести березовый сок непосредственно со склада лесхоза (из емкости) в свою тару. Литр такого сока обойдется от 22 до 50 копеек в зависимости от лесхоза. Предложат покупателям и разлитый сок в бутыли по 5 и 10 литров.

В связи с началом периода сокодвижения специалисты напоминают и о необходимости соблюдения требований к заготовке и сбору сока, установленных законодательством. Нарушение правил заготовки сока согласно статье 16.19 КоАП РБ влечет наложение штрафа.

На территории, где такие заготовки или сбор запрещены, либо их заготовка или сбор без разрешительного документа‚ когда его получение обязательно, или не в соответствии с ним - штраф до 20 базовых величин (БВ – 29 рублей), на ИП - до 100 БВ, нa юрлицо - до 500 БВ.

Нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора, или заготовки грибов, других дикорастущих растений или их частей, древесного сока либо иное нарушение правил сбора или заготовки влекут наложение штрафа до 20 БВ, на ИП - до 100 БВ, на юрлицо - до 500 БВ.