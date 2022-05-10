Портрет Мэрилин Монро продан за рекордную сумму

Один из портретов Мэрилин Монро работы Энди Уорхола был продан на торгах Christie's за $195,04 млн. Таким образом, на сегодняшний день это самое дорогое произведение американского искусства. Об этом сообщает ТАСС.

Портрет легендарной голливудской звезды под названием Shot Sage Blue Marilyn был создан Уорхолом методом шелкографии в 1964 году, через два года после смерти актрисы, и является одним из символов американского искусства. Итоговая цена картины почти совпала с ожиданиями экспертов, которые оценивали ее стоимость в $200 млн. Всего на произведение претендовали четверо покупателей, победителем в торгах стал американский арт-дилер армянского происхождения Ларри Гагосян.

Произведение искусства предоставлено благотворительным фондом Томаса и Доррис Амман, который занимается помощью детям. Все полученные от реализации портрета средства пойдут на финансирование фонда.