Пора укутываться в плед. Первые заморозки ожидаются в Беларуси в выходные

Первые заморозки ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили в Белгидромете.

"Календарная осень в Беларуси стартовала настоящей осенней погодой: плотные слоистые облака затягивают небо на большей части территории страны, отметки на термометрах заставляют с грустью вспоминать летнее тепло, а в конце текущей и начале следующей недели и вовсе нас ждут первые в этом осеннем сезоне заморозки", - рассказали в Белгидромете.