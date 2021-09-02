2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Пора укутываться в плед. Первые заморозки ожидаются в Беларуси в выходные

БелТА 86 0

Пора укутываться в плед. Первые заморозки ожидаются в Беларуси в выходные

Первые заморозки ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили в Белгидромете.

"Календарная осень в Беларуси стартовала настоящей осенней погодой: плотные слоистые облака затягивают небо на большей части территории страны, отметки на термометрах заставляют с грустью вспоминать летнее тепло, а в конце текущей и начале следующей недели и вовсе нас ждут первые в этом осеннем сезоне заморозки", - рассказали в Белгидромете.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »