Попытку транспортировки более тонны сыра без документов пресекли могилевские таможенники

В ходе проведения специального мероприятия сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Могилевской таможни совместно с сотрудниками ОГАИ Мстиславского РОВД на территории Мстиславского района установлен факт транспортировки в направлении Российской Федерации сыра (в ассортименте) массой свыше одной тонны и стоимостью около 15 тысяч белорусских рублей. Необходимые транспортные и грузосопроводительные документы у перевозчика отсутствовали.

- По данному факту сотрудниками Могилевской таможни начат административный процесс по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь, санкцией которой предусмотрено наложение штрафа в размере до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения, - сообщили в ведомстве.

по материалам MogilevNEWS.by