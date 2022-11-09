Попытки постановки на учет транспортных средств с измененными VIN пресечены в Бобруйске

В рамках взаимодействия судебных экспертов Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз и МРЭО ГАИ УВД Бобруйского горисполкома в текущем году пресечено несколько попыток постановки на учет транспортных средств с измененными идентификационными номерами.

- При проверке VIN легкового автомобиля BMW у сотрудников МРЭО ГАИ возникли сомнения в подлинности идентификационного номера и авто направили на экспертизу идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств, - рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская. - При проведении исследования экспертами установлено, что идентификационный номер автомобиля действительно изменен, также экспертным путем удалось установить первоначальный VIN-номер. Владелец транспортного средства пояснил, что приобрел первый в своей жизни автомобиль, но и подумать не мог, что его VIN может быть изменен. По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбужденно уголовное дело по статье 381 УК РБ.

Аналогичный случай произошел и при постановке на учет автомобиля Volkswagen, ввезенного в Республику Беларусь с территории другого государства. По результатам исследования эксперты установили, что часть номерной площадки со знаками VIN номера данного автомобиля вварена от так называемого «донора». Данная информация направлена в компетентные органы для дачи правовой оценки.

- Во избежание подобных инцидентов в случае сомнения в достоверности идентификационного номера транспортного средства эксперты рекомендуют автомобилистам осуществлять его проверку компетентными органами. Для этого можно обратиться в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области (Могилев, ул.Гагарина, 58А) и Бобруйский межрайонный отдел ГКСЭ (Бобруйск, Максима Горького, 1), - резюмировала Ирина Рачковская.