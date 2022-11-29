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Поплавская о Владимире Макее: он останется в памяти как светлый и благородный человек

belta.by 9 0

Поплавская о Владимире Макее: он останется в памяти как светлый и благородный человек

О Владимире Макее останутся самые светлые воспоминания. Это отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА известная белорусская певица, народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, которая приняла участие в церемонии прощания с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Церемония прошла 29 ноября в Доме офицеров в Минске.

"Это большая трагедия для семьи и для страны. Мы были знакомы с Владимиром Макеем около двадцати лет. И могу сказать про него много прекрасных слов", - подчеркнула Ядвига Поплавская.

"Владимир Владимирович останется жить в нашей памяти как человек умный, благородный и очень внимательный. Он был доступным для общения, добрым и светлым. Вот таким он и ушел от нас, и таким мы будем его помнить", - добавила она.

"Достойный и светлый человек", - сказала Ядвига Поплавская

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