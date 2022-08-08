Поможем мальчику Кириллу

Кривель Кирилл Андреевич родился 15.12.2018 г.. До 1.5 лет он развивался хорошо, родители малыша не знали на что нужно обращать внимание, первый ребёнок в семье. Малыш не смотрел в глаза, не отзывался на имя, не трогал игрушки и предметы, будто боялся, не было указательного жеста и коммуникации, понимание речи и инструкции отсутствовало, были ужасные истерики и если родители пытались как то повлиять на это то малыш начинал плакать и кричать, наблюдалось нарушение сна.

На тот момент родители Кирилла заподозрили проблему, но врачи сказали ждите, малыш позже заговорит, но ничего не менялось, у малыша пропали даже звуки, осталось мычание и очень специфическое поведение, боязнь других детей.

Позже после неоднократных обследований малышу был выставлен Диагноз: Детский аутизм с тяжёлыми нарушениями речи и другими выраженными смешанными специфическими расстройствами развития.

Малыш совсем не говорит, только звуки и на данный момент он является инвалидом 3 стадии утраты здоровья.

Началась череда реабилитаций и лечения в различных центрах по реабилитации, таких как в Минске, Бресте, Рязани, Санкт-Петербурге и Москве. С каждой поездкой Кирилл имеет прогрессы и что-то приобретает, но очень маленькое и с большим трудом.

Не смотря не на что малыш со своими родителями идёт в перёд маленькими шагами как маленький герой, стремящийся к тому что бы быть как все маленькие дети.

Родители малыша очень хотят услышать первые слова своего ребёнка и очень на это надеются, отдаваясь все цело на выздоровлении ребёнка как морально, так и финансово.

Постоянные курсы реабилитации и лечения требуют больших финансовых затрат. К сожалению, семья Кирилла не может себе позволить этого в полном объёме.

На данный момент мальчику необходимо лечение и реабилитация в Неврологическом центре ООО «Доктрина», Санкт-Петербург, Россия. Где ему будет проведена комплексная неврологическая реабилитация, направленная на развитие навыков речи и других коммуникативных способностей, улучшение общего состояния ЦСН, коррекцию коммуникативных способностей активной концентрации внимания.

Стоимость курса лечения 252 600 рос. руб. который должен состояться с 15.11.2022 г..

Каждый неравнодушный человек может помочь мальчику Кириллу

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС СПОСОБ ПОМОЩИ:

1.Переводом на наш расчётный счёт Р/С BY52POIS30150046954101933009 в ОАО «Паритетбанк» г.Минск получатель – Фонд «Дать Надежду» УНП № 790613339 Код Банка POISBY2X,

2.Через платёжную систему ЕРИП (номер услуги 7449356).

3.Пожертвованием по банковским картам через систему электронных платежей bePaid на нашем сайте.

Обращаем Ваше внимание на то, что пожертвование по банковским картам возможно будет произвести только при подключённой у Вас услуге 3-D Secure.

4.Также Вы можете совершить телефонный звонок на нашу Благотворительную линию со стационарного телефона по номеру 8 902 2150101 (стоимость пожертвования 3 рубля), данная услуга доступна со стационарного телефона.

5. Пополнить баланс МТС

по номеру +375 29 7253615

Поделиться балансом путем отправки USSD-запроса следующего формата: *363*375297253615*Сумма# Вызов.