Помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк выслушал бобруйчан
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В Бобруйском горисполкоме 16 февраля прошла прямая телефонная линия с помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Могилевской области Леонидом Мартынюком. Присутствовали также представители бобруйских служб и администраций Ленинского и Первомайского районов. В коротких промежутках между поступавшими звонками Леонид Алексеевич интересовался строительством и востребованностью арендного жилья, ситуацией с COVID-19 в Бобруйске, проблемными моментами в работе местного ЖКХ.
В ходе выездного приема поступило 10 телефонных звонков от бобруйчан. Вопросы в основном касались сферы ЖКХ (ремонт кровли и водоотведение в доме, очистка снега на улицах частного сектора и другие), здравоохранения. Бывшая экскурсовод Тамара Григорьевна внесла предложение по улучшению внешнего вида Бобруйской крепости, а пенсионерка Любовь Степановна подняла тему сохранения здоровья и активного образа жизни. Леонид Мартынюк внимательно выслушал жителей Бобруйска и заверил: все поступившие по телефону обращения будут взяты на контроль, рассмотрены и решены в рамках законодательства.
– Когда проходит личный прием граждан, то это непосредственный контакт и по глазам видишь ту боль или радость, с которой пришел человек. Конечно, прямая телефонная линия чуть-чуть нивелирует такой человеческий фактор, но в нынешних условиях это острая необходимость. Проблематика, которая есть в городе, явно высвечивается даже через телефонные звонки. Традиционно поступают обращения, касающиеся комфортного проживания, а это работа ЖКХ, дорожных служб. И, как я вижу, сегодня в Бобруйске делается многое для того, чтобы обеспечить комфортное проживание населения. Огромная благодарность тем неравнодушным людям с активной жизненной позицией, которая позволяет находить узкие места, выделять моменты, что не всегда видны со стороны или с рабочего места чиновника. Поэтому, безусловно, есть польза от проведения таких телефонных линий и от обращений граждан, – сказал Леонид Мартынюк.