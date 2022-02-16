Помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк выслушал бобруйчан

В Бобруйском горисполкоме 16 февраля прошла прямая телефонная линия с помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Могилевской области Леонидом Мартынюком. Присутствовали также представители бобруйских служб и администраций Ленинского и Первомайского районов. В коротких промежутках между поступавшими звонками Леонид Алексеевич интересовался строительством и востребованностью арендного жилья, ситуацией с COVID-19 в Бобруйске, проблемными моментами в работе местного ЖКХ.

В ходе выездного приема поступило 10 телефонных звонков от бобруйчан. Вопросы в основном касались сферы ЖКХ (ремонт кровли и водоотведение в доме, очистка снега на улицах частного сектора и другие), здравоохранения. Бывшая экскурсовод Тамара Григорьевна внесла предложение по улучшению внешнего вида Бобруйской крепости, а пенсионерка Любовь Степановна подняла тему сохранения здоровья и активного образа жизни. Леонид Мартынюк внимательно выслушал жителей Бобруйска и заверил: все поступившие по телефону обращения будут взяты на контроль, рассмотрены и решены в рамках законодательства.