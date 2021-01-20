Помощь в уборке снега продолжают оказывать волонтеры Могилевской области

Могилевская молодежь продолжает участвовать в челлендже «Уберем снег вместе». С начала акции волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» и члены молодежного отряда охраны правопорядка (МООП) выполнили более 50-ти заявок. На сегодняшний день в Могилевской области насчитывается более 3,9 тысячи волонтеров «Доброго сердца» состоящих в 294 отрядах, членов МООП – более тысячи в 93 отрядах.

- Волонтеры БРСМ и представители МООП помогут в расчистке территории от снега ветеранам Великой Отечественной войны, одиноко проживающим пожилым людям, инвалидам и другим нуждающимся категориям граждан, - рассказали в БРСМ. - Челлендж продлится до окончания зимнего периода.

Заявку на оказание помощи можно оставить по телефонам молодежных горячих линий, которые организованы на базе всех территориальных комитетов БРСМ. Можно обратиться и в Могилевский облкомитет по телефонам в Могилеве 8 (0222) 76-64-49 и 76-67-51.