Помним. Гордимся

03 декабря в День инвалидов, руководством Бобруйского отдела Департамента охраны в лице заместителя начальника отдела по иделогической работе и кадровому обеспечению подполковником милиции Грищенко Владимиром Владимировичем, совместно с председателем первичной ветеранской организции Роскачем Владимиром Анатольевичем были посещены по месту жительства инвалиды, которые в прошлом, были сотрудниками органов внутренних дел и служили в Департаменте охраны.

Им была оказана материальная помощь, а самое гланое сказаны добрые слова, о том, что про них не забывают и всегда помнят.

По информации Бобруйского ОДО

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