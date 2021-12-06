Помним. Гордимся
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3 декабря в День инвалидов, руководством Бобруйского отдела Департамента охраны в лице заместителя начальника отдела по иделогической работе и кадровому обеспечению подполковником милиции Владимиром Грищенко, совместно с председателем первичной ветеранской организции Владимиром Роскачем были посещены по месту жительства инвалиды, которые в прошлом, были сотрудниками органов внутренних дел и служили в Департаменте охраны.
Им была оказана материальная помощь, а самое гланое сказаны добрые слова, о том, что про них не забывают и всегда помнят.
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