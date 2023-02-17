Пользователи Apple iPhone 15 получат ограничения из-за появления разъема Type-C

Вероятнее всего, пользователи iPhone 15 смогут заряжать свои девайсы только качественными аксессуарами с пометкой Made for iPhone. Таким прогнозом поделились эксперты.

Инсайдеры портала MacRumors предполагают, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат тонкие рамки дисплея. Помимо этого, у смартфона будут более изогнутые грани, разъем USB Type-C для зарядки и передачи данных и обновленный wi-fi 6E. Ожидать появления wi-fi 7 в смартфонах Apple можно будет только в следующем году. Также айфоны 15-го поколения смогут похвастаться обновленным чипом Apple A17 Bionic. Количество оперативной памяти вырастет до 8 ГБ. Но самое интересное в том, что младшие iPhone 15и iPhone 15 Plus получат вырез Dynamic Island вместо привычный челки.

В сети уже достаточно информации о том, что смартфоны линейки iPhone 15 будут иметь разъем USB Type-C, что вполне логично и объясняется не только желанием пользователей, но и законодательством Евросоюза и некоторых других стран, которые тоже внедряют такой выход как стандартный разъем для зарядки гаджетов. Для Apple эта ситуация не самая выгодная, ведь сейчас на разъеме Lightning компания зарабатывает, в том числе на аксессуарах которые выпускаются по лицензии Made for iPhone iPad. Но Apple была бы не Apple, если бы не нашла способ заработать. По сведениям портала MacRumors, смартфоны будут оснащены специальным чипом, который будет отвечать за работу разъема и подключить сторонние гаджеты не получится. При попытке присоединить неподходящий шнур или аксессуар вы получите уведомление о том, эти вещи не поддерживаются устройством. Поэтому, если вы хотите пользоваться яблочными гаджетами без проблем, придется потратиться на качественные аксессуары с пометкой Made for iPhone.

СБ