Польза желатина в лечении суставов

Необходимое количество коллагена в организме можно восполнить пищевым желатином. Но мнения на это счет разделились. Пищевой желатин для суставов — миф или реальность, полезен он или вреден? Польза желатина для суставов несомненна, несмотря на некоторые предостережения в его приеме и вред при необдуманном употреблении.
Кость человека – это коллаген, прошитый неорганическими соединениями, в частности, соединениями кальция: аморфным фосфатом и гидроксилопатитом, процентная доля которых варьируется с возрастом. Несколько отличается по структуре коллаген сухожилий и кожи. Не вдаваясь в подробности полного химического состава костной, хрящевой ткани, сухожилий и кожи, можно сказать однозначно, что недостаток коллагена существенно влияет на их состояние.
Истощение хрящевой ткани приводит к тому, что суставные поверхности костей теряют эластичность, трутся друг о друга. Это чревато деформацией самой кости, дегенеративными изменениями в суставах, которые сопровождаются хрустом, болью и соответствующими заболеваниями суставов.
Организм способен синтезировать коллагеновый белок, но нарушение в процессе синтеза приводит к ряду патологий опорно-двигательного аппарата и сказывается на состоянии внутренних органов, кожи и волос.
Источником коллагена может служить пищевой желатин, получаемый переработкой соединительных тканей животных. Этот белковый продукт богат необходимыми для человека аминокислотами и веществами. С его помощью останавливаются деструктивные изменения в организме, восстанавливается нормальная работа суставов, хрящевая ткань становится эластичной и упругой.
Так как коллаген — это белок, то для его восполнения необходимы продукты животноводства, в частности желатин.
Что представляет собой желатин?
В состав желатина входят:
- Белки и аминокислоты.
- Жиры и жирные кислоты.
- Углеводы.
- Макроэлементы (кальций, магний, натрий, фосфор, калий).
- Микроэлементы (железо),
- Сопутствующие наполнители (вода, крахмал, зола).
- Богат витамином РР.
Будучи гидролизованным белком, он является прекрасным материалом для связок.
Обратив внимание на повышенную концентрацию белка, желатин начали вводить в рецепты приготовления коктейлей или смесей для наращивания мышечной массы, но ожидаемого результата не получилось. Эффект был далек от ожидаемого.
Использование желатина целесообразно и оказалось более успешным в лечении суставов, особенно в старшем возрасте, когда синтез коллагена снижается, и появляются заболевания, сопутствующие разрыхлению костной ткани(остеопороз) и истощению хрящевой.
Польза и вред от желатина
Пищеварительная система человека способна усвоить животные аминокислоты без вреда для организма, поэтому польза желатина для суставов очевидна.
При его употреблении:
- быстрее срастаются кости после перелома;
- восстанавливаются травмированные связки;
- лечение суставов проходит более успешно – восстанавливаются хрящи при остеохондрозе;
- ускоряется и усиливается рост волос;
- улучшается состояние кожных покровов.
- Рост волос
Несмотря на такие характеристики, облегчение состояния при ревматоидном артрите и схожих заболеваниях у некоторых людей не наблюдалось, что привело к мнению о том, что желатин для суставов не так уж эффективен, а его помощь при ряде проблем с суставами — это миф. Но не была доказана и вредность его приема.
Но врачи сходятся во мнении о полезности желатина при регенерации костной, суставной и хрящевой ткани. Желатин помогает при суточном употреблении минимум 80 граммов в сутки.
Надеяться, что желатин устранит боль, ошибочно. Это не обезболивающее и не противовоспалительное средство. Боль и воспаление в суставе исчезнут по мере лечения, восстановления сустава, укрепления связок и мышц.
Желатин – это вспомогательный продукт при регенерации, восстанавливающий структуру и восполняющий количество коллагена в организме человека и в общих случаях не наносящий вред. Польза будет ощутима при постоянном его приеме даже в малых количествах. К тому же необходимо помнить, что регенерация костной, связочной, хрящевой тканей — процесс длительный. Плюс необходимо знать, как правильно употреблять желатин.
Противопоказания и побочные эффекты
Не всем людям можно употреблять желатин. В некоторых случаях можно нанести вред организму и спровоцировать ряд заболеваний или обострений.
Употребление желатина не желательно из-за высокого содержания белка при:
- Патологии почек.
- Мочекаменной и желчнокаменной болезни.
- Геморрое и хронических запорах.
- Кардиологических заболеваниях и атеросклерозе сосудов.
- Повышенной свертываемости крови.
- Тромбозе и тромбофлебите.
Редко, но все же существует индивидуальная непереносимость желатина, вред для организма может состоять в повышенном суточном количестве желатина. Побочные эффекты от приема можно устранить, употребляя смесь сухофруктов.
Рецепт приготовления: инжир – 300 г, курага – 300 г, чернослив – 300 г и мед — 100 г превратить в однородную массу с помощью миксера и принимать дважды в день по одной чайной ложке.
Полезен также настой из сухофруктов. При любых проявлениях побочных эффектов от употребления желатина консультация с врачом обязательна.
Как принимать желатин
Из-за доступности он используется во многих кулинарных рецептах. Но для помощи больным связкам необходимо употреблять чистый продукт, так как в кулинарии он используется не всегда в больших количествах.
Применение с оздоровительной целью имеет свои рецепты и рекомендации. Но прием только желатина при лечении суставов будет нецелесообразным и может нанести вред. Только комплексный подход – снятие или предотвращение воспалений медикаментозными препаратами, выполнение предписаний врача необходимы.
Самый простой рецепт – это принимать натощак разбухшие за ночь в небольшом количестве воды кристаллы желатина. По желанию можно улучшить вкус, добавив фруктовый сок. Курс приема – 1 месяц.
Желатиновая настойка на молоке. Желатин (1 ст. л.) поставить разбухать в стакане теплого молока на час, после чего нагревая, но не доводя до кипения, сделать массу однородной. Остудив до комнатной температуры, поместить в холодильник. Через несколько часов масса превратится в желе. Употреблять на протяжении 3-6 месяцев несколько раз в неделю. Этот рецепт пригоден для приготовления желатиновой настойки не только на молоке, но и на фруктовых соках. Улучшить вкус, можно добавив сахар по вкусу.
Кроме приема желатина внутрь существует рецепт использования желатиновых компрессов. Между слоев смоченной в теплой воде марли равномерно рассыпать столовую ложку желатина. Приложить к больному месту и примотать эластичным бинтом или зафиксировать с помощью медицинского пластыря предварительно утеплив тканью. Курс – 1-2 недели.
Целесообразно использовать как составы для наружного применения, так и внутренний прием желатина. Чтобы исключить вредность применения желатина внутрь, необходимо каждый раз готовить новую порцию.
Кроме вышеперечисленных рецептов, существует еще один. Следует на протяжении длительного периода ежедневно употреблять минимум 10 г желатина в любом виде.
Кулинария многих стран богата рецептами изготовления как сладких блюд, так и всевозможными холодными закусками и вторыми блюдами с использованием желатина.
Желатиновые вкусняшки
Для синтеза коллагена, в котором принимают участие около 600 ингредиентов, употребления исключительно желатина недостаточно. Необходимо присутствие витаминов С, В6, марганца, цинка, железа, серы, меди, биофлавоноидов, аминокислот. Поэтому в рационе должны присутствовать продукты, имеющие эти компоненты. В первую очередь, это продукты, содержащие белок, морепродукты, различные растительные масла.
По материалам stiralkovich.ru.