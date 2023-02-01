Польза желатина в лечении суставов

Необходимое количество коллагена в организме можно восполнить пищевым желатином. Но мнения на это счет разделились. Пищевой желатин для суставов — миф или реальность, полезен он или вреден? Польза желатина для суставов несомненна, несмотря на некоторые предостережения в его приеме и вред при необдуманном употреблении.

Кость человека – это коллаген, прошитый неорганическими соединениями, в частности, соединениями кальция: аморфным фосфатом и гидроксилопатитом, процентная доля которых варьируется с возрастом. Несколько отличается по структуре коллаген сухожилий и кожи. Не вдаваясь в подробности полного химического состава костной, хрящевой ткани, сухожилий и кожи, можно сказать однозначно, что недостаток коллагена существенно влияет на их состояние.

Истощение хрящевой ткани приводит к тому, что суставные поверхности костей теряют эластичность, трутся друг о друга. Это чревато деформацией самой кости, дегенеративными изменениями в суставах, которые сопровождаются хрустом, болью и соответствующими заболеваниями суставов.

Организм способен синтезировать коллагеновый белок, но нарушение в процессе синтеза приводит к ряду патологий опорно-двигательного аппарата и сказывается на состоянии внутренних органов, кожи и волос.

Источником коллагена может служить пищевой желатин, получаемый переработкой соединительных тканей животных. Этот белковый продукт богат необходимыми для человека аминокислотами и веществами. С его помощью останавливаются деструктивные изменения в организме, восстанавливается нормальная работа суставов, хрящевая ткань становится эластичной и упругой.

Так как коллаген — это белок, то для его восполнения необходимы продукты животноводства, в частности желатин.

Что представляет собой желатин?

В состав желатина входят:

Белки и аминокислоты.

Жиры и жирные кислоты.

Углеводы.

Макроэлементы (кальций, магний, натрий, фосфор, калий).

Микроэлементы (железо),

Сопутствующие наполнители (вода, крахмал, зола).

Богат витамином РР.

Будучи гидролизованным белком, он является прекрасным материалом для связок.

Обратив внимание на повышенную концентрацию белка, желатин начали вводить в рецепты приготовления коктейлей или смесей для наращивания мышечной массы, но ожидаемого результата не получилось. Эффект был далек от ожидаемого.

Использование желатина целесообразно и оказалось более успешным в лечении суставов, особенно в старшем возрасте, когда синтез коллагена снижается, и появляются заболевания, сопутствующие разрыхлению костной ткани(остеопороз) и истощению хрящевой.

Польза и вред от желатина

Пищеварительная система человека способна усвоить животные аминокислоты без вреда для организма, поэтому польза желатина для суставов очевидна.

При его употреблении:

быстрее срастаются кости после перелома;

восстанавливаются травмированные связки;

лечение суставов проходит более успешно – восстанавливаются хрящи при остеохондрозе;

ускоряется и усиливается рост волос;

улучшается состояние кожных покровов.

Рост волос

Несмотря на такие характеристики, облегчение состояния при ревматоидном артрите и схожих заболеваниях у некоторых людей не наблюдалось, что привело к мнению о том, что желатин для суставов не так уж эффективен, а его помощь при ряде проблем с суставами — это миф. Но не была доказана и вредность его приема.

Но врачи сходятся во мнении о полезности желатина при регенерации костной, суставной и хрящевой ткани. Желатин помогает при суточном употреблении минимум 80 граммов в сутки.

Надеяться, что желатин устранит боль, ошибочно. Это не обезболивающее и не противовоспалительное средство. Боль и воспаление в суставе исчезнут по мере лечения, восстановления сустава, укрепления связок и мышц.

Желатин – это вспомогательный продукт при регенерации, восстанавливающий структуру и восполняющий количество коллагена в организме человека и в общих случаях не наносящий вред. Польза будет ощутима при постоянном его приеме даже в малых количествах. К тому же необходимо помнить, что регенерация костной, связочной, хрящевой тканей — процесс длительный. Плюс необходимо знать, как правильно употреблять желатин.

Противопоказания и побочные эффекты

Не всем людям можно употреблять желатин. В некоторых случаях можно нанести вред организму и спровоцировать ряд заболеваний или обострений.

Употребление желатина не желательно из-за высокого содержания белка при:

Патологии почек.

Мочекаменной и желчнокаменной болезни.

Геморрое и хронических запорах.

Кардиологических заболеваниях и атеросклерозе сосудов.

Повышенной свертываемости крови.

Тромбозе и тромбофлебите.

Редко, но все же существует индивидуальная непереносимость желатина, вред для организма может состоять в повышенном суточном количестве желатина. Побочные эффекты от приема можно устранить, употребляя смесь сухофруктов.

Рецепт приготовления: инжир – 300 г, курага – 300 г, чернослив – 300 г и мед — 100 г превратить в однородную массу с помощью миксера и принимать дважды в день по одной чайной ложке.

Полезен также настой из сухофруктов. При любых проявлениях побочных эффектов от употребления желатина консультация с врачом обязательна.

Как принимать желатин

Из-за доступности он используется во многих кулинарных рецептах. Но для помощи больным связкам необходимо употреблять чистый продукт, так как в кулинарии он используется не всегда в больших количествах.

Применение с оздоровительной целью имеет свои рецепты и рекомендации. Но прием только желатина при лечении суставов будет нецелесообразным и может нанести вред. Только комплексный подход – снятие или предотвращение воспалений медикаментозными препаратами, выполнение предписаний врача необходимы.

Самый простой рецепт – это принимать натощак разбухшие за ночь в небольшом количестве воды кристаллы желатина. По желанию можно улучшить вкус, добавив фруктовый сок. Курс приема – 1 месяц.

Желатиновая настойка на молоке. Желатин (1 ст. л.) поставить разбухать в стакане теплого молока на час, после чего нагревая, но не доводя до кипения, сделать массу однородной. Остудив до комнатной температуры, поместить в холодильник. Через несколько часов масса превратится в желе. Употреблять на протяжении 3-6 месяцев несколько раз в неделю. Этот рецепт пригоден для приготовления желатиновой настойки не только на молоке, но и на фруктовых соках. Улучшить вкус, можно добавив сахар по вкусу.

Кроме приема желатина внутрь существует рецепт использования желатиновых компрессов. Между слоев смоченной в теплой воде марли равномерно рассыпать столовую ложку желатина. Приложить к больному месту и примотать эластичным бинтом или зафиксировать с помощью медицинского пластыря предварительно утеплив тканью. Курс – 1-2 недели.

Целесообразно использовать как составы для наружного применения, так и внутренний прием желатина. Чтобы исключить вредность применения желатина внутрь, необходимо каждый раз готовить новую порцию.

Кроме вышеперечисленных рецептов, существует еще один. Следует на протяжении длительного периода ежедневно употреблять минимум 10 г желатина в любом виде.

Кулинария многих стран богата рецептами изготовления как сладких блюд, так и всевозможными холодными закусками и вторыми блюдами с использованием желатина.

Желатиновые вкусняшки

Для синтеза коллагена, в котором принимают участие около 600 ингредиентов, употребления исключительно желатина недостаточно. Необходимо присутствие витаминов С, В6, марганца, цинка, железа, серы, меди, биофлавоноидов, аминокислот. Поэтому в рационе должны присутствовать продукты, имеющие эти компоненты. В первую очередь, это продукты, содержащие белок, морепродукты, различные растительные масла.

По материалам stiralkovich.ru.