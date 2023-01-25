Польза употребления кальмаров

Кальмаров можно смело отнести к диетическим продуктам – они содержат много белка и минимум жиров с углеводами. Морепродукт прекрасно подходит для спортсменов, которые стремятся нарастить мышечную массу. В статье мы расскажем о составе и калорийности продукта, а также пользе кальмаров для здоровья, о которой мало кто знает.

Характеристика, состав и калорийность

Ценным мясо кальмара делает невысокий показатель его энергетической ценности, а также химический состав (хотя и не слишком богатый, но сбалансированный). Калорийность морепродукта непосредственно зависит от способа его приготовления: тушение, варка, копчение, жарка. Так, калорийность сырого кальмара на 100 г составляет 91 ккал, но в зависимости от готовки число калорий меняется следующим образом:

вареный кальмар – 99,5 ккал;

приготовленный на гриле – 106,5 ккал;

консервированный – 104,9 ккал;

жаренный на сковороде в масле – 175,6 ккал;

тушенный в собственном соку – 174,8 ккал;

копченый – 241,3 ккал;

сушеный кальмар самый калорийный, в 100 г порции содержит 285,7 ккал.

Пищевая ценность и химический состав не особо разнообразны и обширны по той причине, что кальмар на 80% состоит из воды. Соотношение белков, жиров и углеводов – 18/2,1/2 соответственно. Именно благодаря высокому содержанию белка кальмар занимает лидирующие позиции среди диетических продуктов и подходит для рациона спортсменов и людей, придерживающихся принципов здорового питания.

Несмотря на высокое содержание жидкости в составе, продукт богат витаминами, такими как В4, С и В3. Чуть в меньшем количестве в кальмаре содержатся витамины А, Е и В12. Комплекс этих элементов обладает выраженными антиоксидантными свойствами, благодаря чему в организме замедляется процесс старения и ускоряется регенерация клеток.

Кроме этого, мясо морепродукта содержит разнообразные макро- и микроэлементы, такие как:

фосфор;

натрий;

калий;

магний;

медь;

железо;

селен;

цинк;

марганец.

Химический состав дополнен необходимыми для организма человека аминокислотами (заменимыми и незаменимыми), особенно важными в процессе похудения или при физических нагрузках. Благодаря содержащемуся в кальмарах таурину снижается уровень холестерина в крови.

Еще одна отличительная особенность – содержание в составе большого количества животного белка. По этому показателю кальмар не уступает говядине или рыбе.

Однако, чтобы сделать мясо кальмара вкусным и сохранить полезные свойства в процессе приготовления, его нужно уметь правильно готовить. Варят его в горячей воде на протяжении 3 или 4 минут, но не более, иначе продукт станет резиновым. Причем варить его можно в целом виде вместе со щупальцами, но предварительно отрезав голову и очистив полость от внутренностей.

При правильном приготовлении вареный кальмар полностью сохранит свои полезные свойства.

Полезные свойства кальмара

Польза кальмара сохраняется в процессе варки, жарки на сковороде-гриль без масла или тушения в собственном соку. В жаренных на обычной сковороде с использованием масла кальмарах остается минимальное количество полезных веществ.

При регулярном употреблении морепродукты оказывают разностороннее действие на организм:

Нормализуется работа сердечно-сосудистой системы и давление.

Повышается эластичность сосудов, вследствие чего улучшится циркуляция крови и снижается риск образования тромбов.

Вареные кальмары нормализуют уровень холестерина в крови.

Йод, который содержится в составе продукта, выступает профилактическим средством от заболеваний щитовидной железы, а также полезен во время ее лечения.

Из организма выходит лишняя жидкость и восстанавливается водно-солевой обмен.

Благодаря антиоксидантным свойствам из организма выводятся токсины, вредные соли и тяжелые металлы.

Нормализуется работа ЖКТ.

Улучшается работа печени за счет входящих в состав полиненасыщенных кислот.

Укрепляется иммунная система.

Повышается уровень гемоглобина в крови.

Тело насыщается энергией без лишнего употребления калорий.

Кроме этого, морепродукт полезен людям пожилого возраста, так как он положительно влияет на общее физическое состояние и улучшает работу мозга.

Кальмары – это продукт, который быстро усваивается организмом, а значит, так же быстро насыщает тело белком и полезными компонентами. По этой причине морепродукт рекомендуется включить в рацион профессиональным спортсменам и всем людям, которые просто занимаются спортом или задействованы в работах, требующих повышенной физической активности.

Примечание: спортсменам (вне зависимости от того, мужчины это или женщины), которые занимаются силовыми тренировками или стремятся активнее нарастить мышечную массу, можно употреблять мясо кальмара вместо привычных куриных грудок. Количество белков одинаковое, но усвоятся кальмары в разы быстрее.

Для полноценного функционирования организма достаточно употреблять от 100 до 150 г мяса кальмара в сутки, заменяя им одно из мясных блюд. Во время беременности есть продукт позволяется, но только при условии надлежащего качества и соблюдения норм хранения. Рекомендуемое количество – 300 г продукта в неделю.

Вред для здоровья и противопоказания

Вред для здоровья при употреблении кальмаров чаще всего связан с таким изъяном продукта, как накопление в мясе из морских вод вредных элементов: ртути и мышьяка. Такой недостаток встречается не только у кальмаров, но и у всех морепродуктов в целом. Именно по этой причине не стоит злоупотреблять продуктом и есть его регулярно, кроме того, нужно помнить, что в некоторых случаях он и вовсе противопоказан.

Наиболее опасными для здоровья считаются сушеные кальмары, которое в настоящее время обрели популярность в качестве закуски к алкогольным напиткам. Вред заключается в большом содержании соли и различных вкусовых добавок, таких как красители, ароматизаторы, усилители вкуса, консерванты и прочие. Наличие подобных компонентов не просто полностью перекрывает все полезные свойства кальмара, но и делает его вредным для любого организма. Людям, придерживающимся правильного питания, беременным женщинам и родителям, которые угощают детей морским деликатесом, следует полностью исключить сушеных кальмаров из рациона.

Важно знать! Большое количество соли не просто задержит жидкость в организме, но и пагубно отразится на работе печени.

Полностью противопоказаны кальмары (в любом виде):

людям, страдающим от аллергической реакции на морепродукты или склонным к вспышкам аллергии (кальмары – сильный аллерген);

кормящим матерям;

детям, не достигшим 3-летнего возраста, так как кальмар – слишком тяжелый продуктом для детского желудка, по этой причине рекомендовано начинать употреблять продукт не ранее подросткового возраста и в небольших количествах;

при наличии острого панкреатита (воспаления поджелудочной железы).

Относительно последнего пункта можно сказать, что запрет к употреблению связан с наличием в составе кальмара экстрактивных веществ, которые усиливают активность клеток поджелудочной железы, что стимулирует процесс воспаления. Возвращаться к употреблению кальмаров можно только в стадии ремиссии и с разрешения лечащего врача.

Не забывайте, что кальмары относятся к скоропортящимся продуктам. Поэтому стоит уделить особое внимание хранению морепродукта, ведь в противном случае тушка кальмара вместе со щупальцами превратится в источник бактерий, за которыми последует пищевое отравление.

Как правильно выбирать кальмары?

Чтобы правильно выбрать кальмары, которые не нанесут вреда здоровью и не приведут к кишечному отравлению, соблюдайте следующие рекомендации:

покупайте только замороженные кальмары. Если вы видите признаки повторной заморозки, ни в коем случае не берите, так как, помимо утраты полезных свойств, продукт уже растерял и вкусовые особенности – приобрел горький вкус и рыхлую структуру.

Незамороженные тушки можно брать только в том случае, если кальмаров выловили из аквариума при вас.

Отличить хорошее мясо кальмара от повторно замороженного можно по таким признакам:

тушки не должны слипаться между собой;

пленка, которая покрывает кальмара, бывает розового, светло-коричневого или даже фиолетового цвета – это не страшно, но если цвет распространился и на мясо, то покупать такую тушку не стоит;

мясо должно быть белым и упругим, сохранять форму и не расползаться пластами, но если мясо кальмара приобрело желтый или фиолетовый оттенок, то его либо размораживали, либо оно начало портиться.

Также обратите внимание на поведение продавца: если он отказывается отделить необходимое количество тушек от общего брикета, значит, продукт точно подвергался повторной заморозке.

Похудение или набор мышечной массы?

К какому эффекту приведет потребление в пищу мяса кальмара: к похудению или набору мышечной массы? Кальмар – это универсальный продукт, который идеально подойдет для обоих процессов. Благодаря высокому содержанию белка морепродукт подходит спортсменам-тяжеловесам в качестве источника аминокислот для формирования мышц. Также продукт хорошо помогает женщинам во время сушки.

Людям, которые хотят похудеть, следует знать, что мясо морепродукта не просто насытит организм полезными минералами и витаминами, но и ускорит метаболизм.

Благодаря низкой калорийности кальмар считается диетическим продуктом, который часто используют в диетах вместо одного основного мясного блюда. Особую популярность морепродукт имеет в радикальных диетах или таких направлениях питания, как сыроедение. Связано это с тем, что при соблюдении строгой диеты организм часто страдает от дефицита витаминов и минералов, а мясо кальмаров – прекрасный источник и того, и другого.

Для сыроедения кальмар – настоящая находка, так как, в отличие от большинства разновидностей морских продуктов, этого представителя можно безопасно употреблять есть в сыром виде, без какой-либо термической обработки. Морепродукт достаточно замариновать в цитрусовом соке или уксусе (яблочном или винном), после чего его можно спокойно есть без вреда для здоровья.

Итоги

Кальмары – уникальный морской продукт, в котором присутствуют основные минералы, витамины и аминокислоты, необходимые для организма, при этом противопоказания минимальны. Помимо этого, морепродукт радует низкой калорийностью и универсальностью в приготовлении. Кальмар подходит для питания спортсменов, помогая формировать мышцы мужчинам, а женщинам – обрести стройную фигуру Главное – не злоупотреблять моллюском и следить за его свежестью при покупке.

По материалам stiralkovich.ru.