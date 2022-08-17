Польза тыквенного и морковного соков

Наверное, все знают, что овощи не менее полезны, чем фрукты. По мнению ученых, никакие витаминные комплексы и препараты не могут увеличить продолжительность жизни так, как это делает, например, морковь, точнее морковный сок.

Привычный цвет, знакомый вкус, известный с детства овощ. Чаще всего мы используем морковь в приготовлении блюд, реже выжимаем из него сок, внезапно вспоминая о том, что вроде бы он для глаз полезен.

Сейчас немного забывают все о самых простых продуктах. Столько соблазнов вокруг, что многим не до моркови. А ведь так жаль. Все полезное у нас под рукой. Только бы не лениться все делать и применять для здоровья. Вы знаете, что римские красавицы вместо конфет всегда ели морковь? Может быть, поэтому и сохраняли свою красоту и молодость на долгие годы?

Для крови, гемоглобина, иммунитета, зрения и многого другого морковный сок – настоящая находка и спасение. Знаете ли вы, что 2 стакана морковного сока эффективнее 12 таблеток кальция? Вот и тема для размышлений.

Морковный сок. Польза.

Качественно влияет на глаза. Снимает с них нагрузку.

В нем содержатся витамины А, С, группы В, Е, Д и К.

В морковном соке есть такие важные для нашего организма минералы, как железо, кальций, сера, фосфор, кремний.

Содержит бета-каротин.

Выводит соли тяжелых металлов из организма.

Калий и магний несут ответственность за здоровое сердце, поэтому морковный сок очень полезен всем, у кого есть проблемы с сердечной деятельностью. А также хорошо его употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамины группы B полезны для нервной системы.

Улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Морковный сок полезен всем, у кого проблемы с печенью.

Очищает кровь, повышает гемоглобин.

Понижает уровень холестерина в крови.

Укрепляет зубы и кости.

Улучшает качество грудного молока. Очень полезен кормящим мамам и беременным женщинам.

Отличная профилактика всех онкологических заболеваний.

Прекрасно справляется с простудами и вирусами (наравне с луком и чесноком). Правда, только в свежевыжатом виде.

Применяется и наружно при кожных высыпаниях, язвах, лишаях.

Улучшает цвет лица.

Укрепляет волосы.

Способствует красивому загару.

Лечит стоматиты.

Лечит бесплодие.

Прекрасно восстанавливает после тяжелых болезней, особенно после приема антибиотиков и проведения курса химиотерапии.

Общие правила для употребления свежевыжатых овощных соков, в том числе и для морковного сока:

Пейте соки не во время еды, а за полчаса до приема пищи.

Пейте сразу, а не оставляйте на потом. Исключение составляет свекольный сок, который пьют после 2 часов настаивания.

Не ставьте свежевыжатые соки, даже на короткое время в холодильник.

Фреши (свежевыжатые соки) не теряют своих полезных свойств при использовании соковыжималки.

Лучше всего разбавить фреши водой.

Будьте разумны. Используйте все умеренно.

Как и сколько надо пить морковного сока, чтобы это было полезно для здоровья?

При большинстве заболеваний достаточно пить до 3 стаканов морковного сока в день. Принимать следует только свежеприготовленный морковный сок. Пить за 30-40 минут до еды медленно, желательно через соломинку.

Если чувствуете, что организм плохо принимает морковь, то окажитесь на время от его использования. Затем снова после перерыва вернитесь к нему. Врачи советуют пить морковный сок в сочетании с растительным маслом или сливками. Часто морковный сок смешивают с другими овощными соками.

Если вы сыроед, то количество морковного сока может быть гораздо больше в сутки, т.к. организм готов к такой еде. И это именно еда, а не просто сок. Можно пить до 1,5-2 литров морковного сока спокойно.

Всегда следите за своим состоянием. Кому-то стакана достаточно, а кому-то и литра мало. Переизбыток морковного сока у некоторых может вызвать даже головные боли. Так что будьте разумны.

Морковный сок. Противопоказания.

Не рекомендуется пить морковный сок тем, кто страдает язвенной болезнью желудка, при колитах и у кого повышенная кислотность желудка. С осторожностью принимать морковный сок людям, страдающим сахарным диабетом.

Морковный сок. Рецепт. Как приготовить морковный сок?

Для соков лучше всего подходит морковь среднего размера. Не берите самую крупную морковь. В ней, возможно, много нитратов. Морковь тщательно вымыть в холодной воде с помощью жесткой щетки для овощей. Удалите, если есть пятна. Лучше всего морковь не чистить, а просто поскоблить. Все самые полезные минералы и витамины спрятаны близко к поверхности.

На стакан морковного сока вам потребуется примерно 3 средние морковины. Пропустить все через соковыжималку, налить в стакан и принимать тут же медленными глотками через соломинку. Детям до года морковный сок разводят кипяченой водой (пополам). Оставшуюся массу после выжимания не надо выбрасывать. Можно добавить в запеканки или салаты. А еще приготовить морковное масло.

Морковное масло. Рецепт приготовления морковного масла.

Взять жмых или натереть на терке морковь, сложить все в банку, лучше взять 250 гр банку, залить все качественным маслом (лучше оливковым), чтобы морковь была полностью покрыта. Закрыть банку крышкой и поставить все на свет на 2 недели в теплое место. Следить за тем, чтобы не появлялась плесень. Периодически встряхивать содержимое. Потом процедить все через марлю, перелить в емкость. Хранить в прохладном темном месте.

Морковный сок. Лечение.

Морковный сок при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Пить морковный сок по стакану 3 раза в день за полчаса до еды.

При бронхите, ларингите, тонзиллите.

В стакан морковного сока добавьте 2 ч. л. меда (только проверьте на аллергию). Принимайте по 1 столовой ложке 4-5 раз в день.

Морковный сок детям при болях в горле и для укрепления носоглотки.

Полоскать горло морковный соком до 5 раз в день. Полезно также сочетать соки. День полоскать капустным соком, день – морковным, день –картофельным. Прекрасный рецепт и для детей, и для взрослых.

Морковный сок детям при насморке.

Закапайте детям по 2-3 капли морковного сока в каждую ноздрю 4 раза в день. Применяйте неделю до полного излечения. Некоторые добавляют туда немного меда.

Морковный сок при стоматите.

Просто смазывайте проблемные места морковным соком. После этого не пейте и не принимайте еду хотя бы полчаса. Смазывать лучше всего несколько раз в день. Не забудьте каждый раз обрабатывать все свежим бинтом и свежей порцией сока. Просто отлейте его в емкость.

Для снятия усталости.

Смешайте стакан морковного сока с 5 столовыми ложками капустного. Разделите на 3 приема. Пейте за полчаса до еды. Лучше пропить курсом хотя бы месяц.

Для повышения иммунитета.

50 мл морковного сока смешать со 100 мл капустного сока и 50 мл яблочного. По желанию и при отсутствии аллергии добавьте мед. Разделите на 3 части. Принимайте за полчаса до еды.

Для остроты зрения. Морковный сок с соком петрушки.

Смешать 3 столовые ложки морковного сока с 1 столовой ложкой сока петрушки. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день за полчаса до еды.

Рецепт здоровья.

Приготовить по стакану морковного и свекольного соков, добавить стакан меда, стакан сока лимона и стакан коньяка. Все перелить в посуду, обернуть фольгой или темной бумагой. Поставить в холодильник.

Можно начинать курс лечения тут же. Принимайте по столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Перед употреблением обязательно перемешивайте состав. Пить курсами. Месяц пить. Месяц отдыхать. Это рецепт поднимает иммунитет прекрасно, очищает кровь, всю зиму вы не будете болеть.

Морковный сок для лечения ран.

Прикладывайте к проблемным местам примочки из свежеприготовленного сока. Можно еще дополнительно обрабатывать морковным маслом. Очень хорошо смешивать морковный сок с другими соками.

Яблочно-морковный сок.

Пропорции можно брать различные. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений. Я люблю такое сочетание – морковь- 3 штуки и 1 крупное яблоко. Можно также в этот сок добавить щепотку имбиря (на самом кончике) или потереть его на терке ( совсем немного). Этот рецепт можно принимать и детям после 3 лет. Особенно хорошо во время простуд пить и для профилактики всех простудных заболеваний и укрепления иммунитета.

Морковно – свекольный сок.

Пропорции лучше всего соблюдать такие: 1 часть свекольного сока и 10 частей морковного сока. Всегда начинайте с небольшой концентрации свекольного сока. Постепенно его можно прибавлять, доведя пропорции до трети или даже напополам. Только не забудьте, что свекольный сок надо отстоять пару часов, не меньше, а морковный сок употреблять желательно сразу. Так что этот сок лучше всего готовить в два приема – сначала свекольный сок сделать, а через пару часов приготовить морковный, все смешать и пить.

Тыквенно-морковный сок детям и взрослым – просто подарок для здоровья.

Когда речь идет о детях, то я еще раз хочу всем напомнить: не покупайте соки своим детям в коробках и также это касается всего детского готового питания. Любите своих детей, цените их здоровье, приучайте к полезным продуктам с самого детства, объясняйте сами, что там внутри содержится. Дети мудры и все поймут. И давайте просто морковку детям погрызть. Нет ничего лучше и проще для укрепления зубов.

Про свежевыжатый тыквенно-морковный сок можно сказать следующее: и в моркови, и в тыкве – все самое полезное. Все витамины, бета-каротин, минералы. Делайте соки, и ваш ребенок, и вы сами забудете про простуды, укрепите иммунитет. Причем морковный и тыквенный сок можно вводить в рацион ребенка уже с полугода. Конечно, сначала совсем понемногу – с чайной ложечки, а затем увеличивать дозировку.

Сейчас самый сезон и моркови, и тыквы. Многие не знают, что делать с тыквой. Приготовьте и себе, и детям простой и очень полезный сок. Пропорции лучше всего брать пополам. Если кто-то не любит много тыквы, то можно взять и поменьше ее. И тыква, и морковь – сами по себе сладкие, поэтому не надо подслащивать их дополнительно.

Подготовьте тыкву для сока. Все почистите, освободите от семечек, пропустите через соковыжималку. Добавьте сок моркови. Пейте сразу медленно и лучше через соломинку.

Также тыквенно-морковный сок при соблюдении диеты очень полезен для похудения. Возьмите пропорции 3:1 (3 – тыквы, 1 часть моркови), пейте сок трижды в день по стакану за полчаса до еды. А мякоть добавьте в диетическую запеканку.

Тыквенный сок имеет очень богатый витаминно-минеральный состав. В соке тыквы также много каротина и витамины А, К, В и Е, есть аскорбиновая кислота. Присутствуют соли цинка, минеральные соли, а также белки и жиры. Особенно уникальным компонентом тыквенного сока является витамин К, которого нет практически ни в каких других овощах. Он нормализует свертываемость крови.

Однако самое ценное, что есть в тыквенном соке – это пектин. Польза пектина в тыквенном соке доказана. Это вещество играет очень важную роль в обмене веществ, а это много значит. Итак, пектин способствует снижению холестерина в крови, улучшению периферического кровообращения и нормализации перистальтики кишечника. Он очищает живые организмы от многих вредных веществ, в том числе радиоактивных элементов, токсинов и пестицидов.

Тыквенный сок очень полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, он помогает мужскому организму надолго сохранить молодые силы и энергию, а также успешно борется с простудой. Витамины А и Е – известные борцы со старением и морщинами, витамины группы В помогут от стресса и сохранят здоровыми волосы и ногти. При заболеваниях печени полезно пить тыквенный сок, так как он хорошо очищает печень. И даже от бессонницы можно спастись с помощью тыквенного сока.

Детям с самого раннего возраста необходимо давать тыквенный сок, потому что это очень ценный диетический продукт. Врач-диетолог или гастроэнтеролог обязательно расскажет о необходимой ежедневной норме этого сока, а в среднем детям надо выпивать от 1 до 3 стаканов сока тыквы в день.

Как пить тыквенный сок

Здоровым людям для профилактики достаточно принимать полстакана свежевыжатого сока тыквы утром за 30 минут до еды. Для улучшения вкусовых качеств сока можно добавлять в него сок лимона, также очень хорошо он сочетается с яблочным и морковным соком. Эти сочетания делают тыквенный сок еще более полезным для здоровья.

При этом такой коктейль из соков представляет собой богатый комплекс всех необходимых минеральных веществ, которые способны значительно оздоровить организм человека и напитать его витаминами и минералами.

При заболеваниях полезно увеличить прием тыквенного сока до двух или трех раз в сутки, в зависимости от вкусовых пристрастий и личной переносимости сока, курс приема – не менее 10 дней, одноразовый прием – не менее половины стакана.

Лечебные свойства

Богатый состав тыквенного сока определяет его пользу для организма и полезные свойства. Пить тыквенный сок рекомендуется при бессоннице: выпивают полстакана сока тыквы с медом на ночь. Тыква настраивает организм на нормальную работу, поэтому обычно чувствуется, когда сок уже не нужен, и человек засыпает легко.

Употребление сока тыквы полезно при мочекаменной болезни – по половине стакана тыквенного сока 3 раза в день в течение 10 дней. При необходимости лучше проконсультироваться с врачом и курс повторить через две недели.

При ожирении полезно проводить разгрузочные дни на тыквенном соке. Для более заметного результата такие дни желательно проводить регулярно, 2-3 раза в неделю, при этом значительно расширив рацион за счет свежих овощей и фруктов и отказавшись от приема пищи после 18 часов вечера.

При сахарном диабете можно ввести в рацион сок тыквы, и после его регулярного приема провести исследование крови на сахар.

Мужчинам с заболеваниями предстательной железы народная медицина рекомендует ежеквартально проводить курс «тыквенной терапии», выпивая ежедневно по стакану тыквенного сока в день. Курс приема – до трех недель.

Для избавления от ожогов, прыщей, угревой сыпи и экземы сок тыквы применяют наружно.

Применение в косметике

Конечно, тыквенный сок имеет много и косметических свойств.

Питательная маска из сока тыквы

3 ст. л. сока тыквы, один яичный желток и 1 ч. л. меда перемешать, нанести на лицо на 10-15 минут, затем смыть прохладной водой.

Тоник с тыквенным соком для всех типов кожи

Соком тыквы пропитать многослойную марлевую салфетку или тонкий слой ваты, наложить на лицо на 15-20 минут, затем смыть прохладной водой. Повторять 2-3 раза в неделю, всего сделать 15-20 процедур. Можно чередовать сок с кашицей тыквы.

Приготовление в домашних условиях

Для того, чтобы приготовить тыквенный сок в домашних условиях, воспользуйтесь рецептом: приготовить 500 г очищенной тыквы, 100 г сахара и 1 лимон. Тыкву натираем на мелкой терке. Сахар кипятим с 1 л воды, затем туда добавляем тыкву, доводим до кипения и охлаждаем. Выжимаем сок из лимона, добавляем его к тыкве. В конце все взбить любым из доступных способов – миксером, блендером, венчиком. Хранить такой сок лучше в холодильнике не более одних суток.

Свежевыжатый сок тыквы

На сок лучше брать молодую тыкву, которая не потеряла влагу. Очищаем, нарезаем, отправляем в соковыжималку – тыквенный сок готов. Если нет соковыжималки – можно натереть на мелкую терку и отжать через марлю. Жмых можно использовать для маски на лицо.

Есть противопоказания

Несмотря на всю пользу для организма, у тыквенного сок есть противопоказания. Сок тыквы не рекомендуют людям с пониженной кислотностью желудка, острыми расстройствами ЖКТ, склонностью к диарее, так как это очень сильное очищающее средство, которое может вызвать раздражение в ЖКТ и обострение вышеназванных заболеваний.

По материалам stiralkovich.ru.