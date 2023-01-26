Польза помело

Известно всем, что фрукты полезны. Но некоторые из них наиболее показаны для употребления. Хочется сегодня рассказать, что представляет собой помело, какова его польза для здоровья женщин и мужчин, и сколько в день его нужно кушать, чтобы быть здоровой, красивой, иметь густые волосы и роскошную кожу.

Помело – род цитрусовых, родня грейпфруту, родом из Южной и Юго-Восточной Азии. Плод обычно бледно-зеленый или желтый при созревании, со сладкой белой (или, реже, розовой или красной) мякотью и очень толстой кожурой. На вкус фрукт похож на сладкий, мягкий грейпфрут, но без его горечи. Сладкий плод имеет белую мякоть, а кислый – розоватую.

Как выбрать хорошее помело?

Самые лучшие плоды будут в середине сезона (февраль). Если это самая первая партия помело в магазине (декабрь / январь), возможно, они были собраны слегка недозрелыми. Если уже поздний сезон для этого фрукта (апрель), возможно, плоды уже длительно хранились на складах.

Ищите гладкую, без пятен кожуру. Вполне вероятно, что кожура будет иметь зеленый оттенок, это нормально для помело, и не обязательно означает, что оно недозрелое. Но цвет не должен быть слишком зеленый.

Выбирайте плод тяжелый, и средний по размеру.

Когда принесете плод домой, дайте ему нагреться в комнате, а потом отправьте в холодильник, если собираетесь его хранить несколько дней.

Польза для здоровья

Фрукт выращивается во многих восточных странах, включая Китай, Японию, Таиланд, Фиджи и Малайзию. В китайской культуре плод является признаком процветания и удачи. Его полезные свойства с древности известны, и азиатские женщины его используют повсеместно. Хотя, фрукт показан и для мужского здоровья.

Для здоровья сердца. Помело содержит высокий уровень калия, минерала, необходимого для правильного функционирования сердца. Калий регулирует уровень артериального давления и снижает уровень вредного холестерина в организме. Сок помело также помогает очистить артериальные отложения в организме, тем самым снижая риск инсульта и сердечного приступа.

При инфекциях. Ежедневное употребление помело может предотвратить нападение свободных радикалов на организм. Он стимулирует антитела и иммунные клетки для защиты организма от бактерий, вызывающих простуду, грипп, астму и аллергию.

Борется с раком. Кожа плодов помело богата биофлавоноидами, антиоксидантом, который предотвращает рак кишечника, поджелудочной железы и молочной железы. Это устраняет избыток эстрогена из организма, предотвращая распространение рака. Он также содержит большое количество клетчатки, которая защищает организм от рака толстой кишки.

Укрепляет кости. Калий, найденный в помело, имеет решающее значение для усвоения минералов и поддержания плотности костей. Употребление помело не менее трех раз в неделю укрепит ваши кости и снизит риск развития остеопороза.

Предотвращает запор. Плод помело – удивительный источник пищевых волокон, помогает нормальному опорожнению кишечника, предотвращает или снимает запоры. Употребление сока помело или регулярное употребление его в свежем виде может предотвратить геморрой и рак толстой кишки. Говоря о раке, плод помело также может помочь предотвратить рак молочной железы, кишечника и поджелудочной железы.

Повышает иммунитет. Этот основной источник аскорбиновой кислоты использовался в течение нескольких поколений в Юго-Восточной Азии в качестве быстрого усилителя иммунной системы. Витамин С действует, как антиоксидант, усиливая активность лейкоцитов и воздействуя на свободные радикалы, которые могут повредить органы тела. Это помогает бороться с инфекциями, которые приводят к простуде, кашлю, лихорадке, микробным, вирусным и бактериальным инфекциям.

Здоровье ротовой полости. Витамин С в помеле необходим для выработки коллагена, который укрепляет ткани, органы и клетки. Это может повысить прочность ваших десен и полости рта, чтобы предотвратить их заражение или ослабление, что может привести к потере зубов и опасным заболеваниям. Это также отличное средство от кровоточивости десен.

Помогает в кроветворении. Медь и железо необходимы для образования новых клеток крови. Дефицит железа может привести к анемии и усталости.

Улучшает сон. Помело имеет высокое содержание магния, который является минералом, который напрямую связан с улучшением качества, продолжительности и спокойствия сна.

Полезные свойства помело при сахарном диабете

Для диабетиков это отличный фрукт, помогающий снизить уровень сахара в крови. Это помогает больным диабетом двумя способами: уменьшает секрецию инсулина, что, в свою очередь, снижает аппетит. Кроме того, при снижении аппетита он уменьшает потребление углеводов, которые также снижают выработку сахара в крови. Точно так же фрукт помогает тучным людям сбросить вес, следуя той же процедуре. Таким образом, помело является отличным фруктом для похудения и поддержания хорошего тела.

Помимо непосредственного вклада в снижение уровня сахара в крови, другое питательное содержание фруктов дополнительно делает его полезным для диабетиков, склонных к другим заболеваниям. Например, он снижает уровень холестерина, что снижает риск получения высокого кровяного давления и сердечных расстройств.

Поскольку больные диабетом нуждаются в очищении организма, витамин С и калий из фруктов помогают людям регулярно мочиться, чтобы избавиться от вредных химических веществ, таких как эстроген в организме. Диабетики также подвержены нервным расстройствам, которые решаются путем употребления помело.

Фактически это один из суперпродуктов, рекомендованных Американской Диабетической Ассоциацией для лечения диабета. Он содержит высокий уровень растворимой клетчатки и витамина С и имеет низкий GI – всего 25.

Кроме того, этот фрукт содержит флавоноид под названием нарингенин, который может повысить чувствительность организма к инсулину, а также помочь вам поддерживать здоровый вес, который является важным фактором в профилактике и контроле диабета.

Чем полезно помело для женщин

Об общих свойствах фрукта мы поговорили, но отдельно хочется все же поговорить о его пользе для женского пола. А она просто незаменима!

Делает кожу молодой и здоровой. Витамин А, присутствующий в помело, утолщает дерму и улучшает приток крови к поверхности кожи, чтобы уменьшить морщины. Регулярное употребление помело увеличивает отложение коллагена и замедляет расщепление коллагена и эластина, помогая коже выглядеть молодой и здоровой.

Лечит прыщи и воспаления кожи. Регулярное употребление помело уменьшает кластеризацию гранул меланина, уменьшая коричневые пятна и пигментацию. Включение фрукта в рацион уменьшает выработку кожного сала в коже, чтобы уменьшить прыщи и воспаления.

Предохраняет от старения. Помело богато антиоксидантами, которые помогают замедлить скорость повреждения свободных радикалов, которые повреждают коллаген и вызывают сухость кожи, появление тонких линий и морщин. Таким образом, потребление этих плодов может помочь обратить вспять признаки старения.

Помогает росту волос, делает их гуще, предотвращает перхоть.

Борется с инфекцией мочевыводящих путей. Благодаря высокому содержанию витамина С плод помогает предотвратить и облегчить инфекцию мочевыводящих путей, которой в основном страдают женщины. Витамин С борется с инфекционными агентами, укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье мочевого пузыря.

Способствует похудению. И помело, и грейпфрут содержат «жиросжигающий фермент», который может помочь вам снизить вес. Он называется карнитин пальмитоил-трансфераза и не встречается во многих продуктах . Этот фермент может усилить вашу борьбу с жировыми отложениями, поэтому многие люди, сидящие на диете, предпочитают включать помело в свое меню.

Как есть фрукт и сколько раз в день

Его можно есть просто так, сняв кожуру, притом это отличное дополнение к салатам, десертам и шербетам. Из кожи помело можно сделать мармелад.

Помело также используется в приготовлении джемов, желе и сиропов.

Так как фрукт крупный, то 1 штуки в день вполне достаточно для употребления.

По материалам stiralkovich.ru.