Польза пектина для организма человека

Пектин – это разновидность растворимой клетчатки. Данное вещество восстанавливает микрофлору пищеварительного тракта, улучшает течение острых кишечных инфекций. Отмечается эффективность в отношении снижения смертности от сердечно-сосудистых и онкологических патологий, сахарного диабета II типа.

Что такое пектин?

Пектин – это полисахарид, который содержится в тканях большинства растений (особенно во фруктах). Данное биологически активное вещество практически не усваивается организмом человека, однако обладает пребиотическими свойствами – помогает поддерживать адекватное количество «полезных» бактерий в кишечнике и позволяет избежать многих заболеваний органов ЖКТ. Пектин в последнее время получил широкое распространение в таких отраслях промышленности: пищевая (структурообразователи и загустители), медицинская и фармацевтическая (физиологически активные вещества для доставки лекарственных средств).

7 полезных свойств:

Замедляет поступление сахара в кровь

На протяжении последних десятилетий считается, что пектин обладает антидиабетическим действием, позволяет контролировать уровень глюкозы в плазме крови и может быть использован для лечения сахарного диабета.

Ученые из США обнаружили, что длительный прием 20 г. яблочного пектина (в течение 4 недель) значительно замедляет скорость опорожнения желудка и всасывания питательных веществ (в том числе углеводов). В результате сахар поступает в кровь медленно и лучше утилизируется клетками мышечной и жировой ткани.

Эксперименты на крысах продемонстрировали схожие результаты. У подопытных наблюдалось улучшение утилизации глюкозы клетками и снижение сахара в крови. На протяжении всего исследования наблюдался выраженный противодиабетический эффект.

Таким образом, пектин может использоваться для предупреждения и улучшения течения сахарного диабета II типа – крайне распространенной и опасной (ввиду развития осложнений) патологии.

Способствует похудению

Пектин относится к классу растворимых пищевых волокон.

Поступая в желудок, он начинает активно впитывать жидкость и в несколько раз увеличивается в объеме. Подобный эффект быстро вызывает чувство переполнения желудка и сытости, что способствует уменьшению аппетита и количества употребленной пищи.

Низкая калорийность рациона, в свою очередь, препятствует формированию излишних жировых отложений.

По данным ученых, пектин замедляет время прохождения пищи через желудок примерно в 3 раза. В итоге, после незначительной порции пищи, содержащей данное вещество, человек испытывает чувство насыщения и не имеет тяги к еде.

Американские ученые утверждают, что эффект может сохраняться до 4 часов с момента последнего приема пищи, в состав которой включен пектин.

Предотвращение формирования новых жировых запасов – одна из главных задач в лечении ожирения и предожирения, позволяющая снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повысить толерантность к физическим упражнениям и улучшить качество жизни.

Регулярное включение пектина в рацион приводит к быстрому развитию чувства сытости и снижению общей энергетической ценности рациона. Подобные эффекты способствуют похудению и крайне полезны для лиц, страдающих ожирением.

Нормализует уровень холестерина.

Повышение уровня общего холестерина, а также дисбаланс между его отдельными фракциями (высокий уровень триациглицеридов (ТАГ), липопротеинов низкой (ЛПНП) и очень низкой (ЛПОНП) плотности, низкое содержание липидов со значительным удельным весом приводят к появлению атеросклеротических бляшек в стенках крупных сосудов.

В Гарвардской школе общественного здравоохранения пришли к выводу, что пектин способствует снижению общего холестерина и ЛПНП. Ученые рекомендуют включать данный тип растворимых волокон в схему обязательного питания всех больных, страдающих атеросклерозом или находящихся в группе риска.

Исследования, проведенные в Финляндии, также доказали эффективность пектина в целях повышения содержания ЛПВП в плазме крови.

Пектин обладает выраженной активностью в профилактике атеросклероза. Он способен предотвращать развитие ишемической болезни сердца, хронической ишемии мозга и прочих патологий, связанных с формированием атеросклеротических наложений на стенках сосудистого русла.

Снижает артериальное давление.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, гипертонической болезнью страдает свыше 1 миллиарда человек. Данная патология является ведущей причиной смертности во всем мире.

Исследования показывают, что употребление пектина приводит к снижению уровня артериального давления. Однако механизм подобного действия до конца не изучен.

По данным канадских ученых, пищевое волокно способствует снижению как систолического, так и диастолического давления. Хотя эффект выражен слабо (кровяное давление уменьшается на 1-5 %), добавление пектина в пищу способно значительно (в совокупности с другими методами профилактики) снижать риск развития сердечно-сосудистых осложнений, обусловленных течением гипертонической болезни.

По материалам stiralkovich.ru.