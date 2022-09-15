Польза отварной свеклы для организма

Обычно диетологи рекомендуют употреблять овощи в свежем виде. Но свекла — другое дело. Этот уникальный корнеплод после тепловой обработки практически не лишается своих полезных свойств и, более того, даже приобретает новые.

А еще свекла замечательно сочетается практически со всеми продуктами и способствует их лучшему усвоению. Чтобы сполна оценить все ее эффекты на столе багровый плод должен появляться хотя бы дважды в неделю. Также важно отметить, что, несмотря на яркий окрас, на свеклу, вопреки когда-то распространенному мнению, практически никогда не возникает аллергическая реакция. Все чаще ее советуют кушать даже маленьким детям и беременным женщинам.

Свекла при похудении

Вареная свекла рекомендуется для снижения веса по ряду причин:

надолго насыщает;

клетчатка продукта действует как «щетка», выводя из организма токсины;

за счет насыщенности калием и магнием усиливается функция почек и из организма уходит лишняя жидкость;

антиоксидант бетаин активирует энергетический и жировой обмены.

Отварной корнеплод также способен нормализовать кислотно-щелочной баланс организма, смещение которого специалисты называют одной из главных причин быстрого набора веса после выхода из диеты.

Не рекомендуется при похудении съедать больше 500-700 г вареной свеклы в сутки, так как она может спровоцировать диарею. Также плохо сочетается овощ с чаем для похудения, если напиток характеризуется слабительным эффектом.

Салат с вареной свеклой и морковью

Для наилучшего усвоения витаминов такое блюдо рекомендуется заправлять нерафинированным растительным маслом либо сметаной не менее 15 % жирности.

Оба корнеплода содержат ценнейшие красители:

морковь — каротин, преобразующийся в организме в витамин А;

свекла — антоцианы, по эффективности не уступающие тем, что есть в красном винограде.

Этот салатик способен на многое, включая:

улучшение зрения и профилактика катаракты в пожилом возрасте;

укрепление иммунитета;

снижение вероятности ракового перерождения клеток;

повышение выработки гемоглобина;

кожа становится моложе, более упругой.

Диетологи рекомендуют такой салатик, заправленный ореховым маслом, будущим мамочкам и женщинам с ПМС для нормализации гормонального фона и защиты нервной системы за счет профилактики дефицита полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6.

Будет полезно блюдо и спортсменам как источник аминокислот (триптофан, глицин, тирозин), необходимых для синтеза мышечных волокон и хорошей выносливости.

Этот салат — лучшая еда при гриппе и бронхите, грозящих осложнениями для дыхательной системы.

Оба овоща действуют при этих заболеваниях как:

жаропонижающее;

противовоспалительное;

обезболивающее;

противоотечное.

При переедании салат может вызвать пожелтение кожных покровов, что объясняется переизбытком в организме каротина. Это не страшно, но на время от блюда придется отказаться.

Польза и вред вареной красной свеклы

В народной медицине свекла известна как эффективное антигельминтное средство, но это сырая. Вареный овощ предотвращает заражение паразитами при употреблении прошедших недостаточную тепловую обработку рыбы или мяса животных.

Отварная или запеченная красная свекла не противопоказана при сахарном диабете и, более того, может понижать уровень глюкозы и повышать чувствительность клеток к инсулину.

Корнеплод богат крахмалом, за счет чего:

понижает уровень холестерина;

действует как обволакивающее и заживляющее на слизистые ЖКТ.

Салат из отварной свеклы с черносливом и орехами рекомендуют есть при сердечно-сосудистых заболеваний для:

нормализации ритма;

уменьшения ломкости сосудов;

предупреждения тромбообразования.

Употребление вареной красной свеклы следует ограничить при хроническом пониженном артериальном давлении (гипотонии).

Польза и вред вареной свеклы для печени

Бетаин в составе вареной свеклы обладает свойством регенерировать ткани печени.

Еще отварной овощ:

способствует накоплению в печени витамина D;

предотвращает ожирение органа;

ускоряет кровоток, что буквально омолаживает клетки;

усиливает насыщение крови кислородом, что предупреждает гипоксию органа;

принимает участие в синтезе печенью белков иммунитета;

нормализует количество вырабатываемой желчи.

И наконец, стоит сказать, что вареная свекла в отличие от свежей не содержит специфических токсичных (пусть и в малой мере) для печени соединений.

Лучше отказаться от вареной свеклы при наличии в желчных протоках печени камней или песка.

Польза и вред вареной свеклы для здоровья давно известны и хорошо изучены. Слабительные свойства овоща часто используются для мягкого очищения кишечника без вреда для организма. Богатый витаминный и минеральный состав свеклы помогает при лечении заболеваний. Она доступна по цене и продается во всех овощных магазинах.

Состав и калорийность отварной свеклы

Состав этого полезного корнеплода богат витаминами и минеральными веществами.

В вареной свекле содержатся:

вит. группы В (В1, В4, В5, В6, В9);

вит. А;

вит. С;

вит. Е;

вит. РР.

Минеральные вещества:

натрий (50%);

калий;

кальций;

магний;

железо;

цинк;

йод;

фосфор;

марганец.

По содержанию витаминов и минералов свекла — один из самых полезных продуктов. Большое содержание клетчатки благотворно влияет на работу ЖКТ как безвредное слабительное.

Внимание! Красный цвет корнеплоду придает водорастворимый пигмент — бетационин, который является сильным антиоксидантом.

Овощ также отличается высоким содержанием органических кислот.

Калорийность вареной свеклы на 100 граммов составляет 49 ккал.

Сладкий вкус свекле придают углеводы — 10,8 г. Жиров в корнеплоде нет — 0,0 г. В составе овоща имеются растительные белки — 1,8 г.

По материалам stiralkovich.ru.