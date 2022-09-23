Польза от вареной красной фасоли

Вкусные и всеми любимые блюда составляет фасоль. Фасоль – это растение из семейства бобовых, родиной которого считается Южная Америка и Индия. Сегодня ее выращивают садоводы и огородники на всех континентах.

О полезных свойствах фасоли было известно еще в Древнем Египте и Риме. Этот вид бобовых использовали для приготовления пищи, а также культура стала распространенной составляющей декоративной косметики, которую по некоторым поверьям использовала сама царица Клеопатра. Из фасоли готовят омолаживающие и увлажняющие маски для кожи шеи и лица. Полезна также кожура и створки, в которых содержатся семена. В домашних условиях несложно приготовить маску. Понадобится вареная фасоль и лимон. Мягкую фасоль протирают через ситечко и кашицу смешивают с соком лимона. Такие маски незаменимы для женщин после 40 лет, они помогают придать коже утраченную свежесть и эластичность.

Кроме применения в косметологии, красная фасоль имеет ряд преимуществ, которые благотворно влияют на здоровье человека.

Красная фасоль – это диетический продукт, который очищает организм и помогает вывести камни и песок из почек. А при ежедневном употреблении в пищу она способна нормализовать работу нервной, кровеносной и иммунной систем, потому что существенно уменьшает уровень сахара и холестерина в крови, а также повышает уровень гемоглобина. Также при регулярном употреблении красной фасоли снижается риск различных новообразований, даже злокачественных, и улучшается потенция. А еще фасоль обладает антибактериальными свойствами и ускоряет заживление ран.

Красная фасоль – калорийный продукт – и славится полезными свойствами за счет повышенного содержания минералов и витаминов. Они обогащают и питают организм человека. Калорийность красной фасоли на сто граммов составляет 292 Ккал. Она выступает как своеобразный растительный аналог мяса. Для тех же, кто не употребляет в пищу мясные продукты каждый день, например вегетарианцы, фасоль – незаменимый продукт. Калорийность красной фасоли способствует поддержанию в организме необходимой для жизнедеятельности энергии.

Фасоль содержит большое количество питательных веществ, витаминов, микроэлементов, клетчатки. Салаты и фасолевые супы незаменимы для больных сахарным диабетом, так как фасоль снижает уровень сахара в крови, а фолиевая кислота помогает укрепить стенки сосудов.

Витамины группы В и С, содержащиеся в фасоли, помогают укрепить организм и благоприятно влияют на рост и состояние ногтей, волос и зубов.

В красной фасоли содержится также большое количество микроэлементов. Медь, цинк, кальций, калий, железо необходимы для работы сердца и правильного функционирования организма. Они обогащают кровь кислородом и насыщают организм полезными веществами. Еще фасоль содержит много ферментов, это восполняет их недостаток в организме.

Фасоль содержит хорошо усваиваемые организмом белки, которые намного полезней животных. А низкий уровень жиров и клетчатка помогают комфортному и быстрому похудению.

Единственное предупреждение – в сыром виде фасоль из-за содержащихся в ней ядовитых веществ (которые, к счастью, полностью разрушаются при термической обработке) может давать серьезные пищевые отравления. Поэтому, хозяйки, не забывайте варить фасоль в достаточном количестве воды не менее двух часов! Уникальность фасоли состоит и в том, что после термообработки все полезные вещества остаются практически в неизменном виде.

Ну и при колите, язвах, гастрите с повышенной кислотностью фасоль нужно есть с осторожностью, так как она вызывает повышенное газообразование и метеоризм. Хотя это свойство снижается, если готовить фасоль с использованием специй, таких как укроп или чабрец. Вкусно и полезно также приготовление фасоли с добавлением мяты.

А для поддержания своей фигуры в форме, красная фасоль практически незаменима, ведь в ней полностью отсутствует холестерин, очень мало жиров, зато присутствуют легко усваиваемые белки и углеводы. Благодаря разносторонним свойствам готовить из фасоли можно много блюд каждый день. Красная фасоль подходит для приготовления первых блюд: супы, суп-пюре с добавлением других полезных продуктов, вторые блюда с фасолью в виде гарнира, а также закуски и салаты с фасолью, которые могут стать дополнением не только повседневного обеда, но и праздничного стола.

По материалам stiralkovich.ru.