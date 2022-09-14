Польза опавших листьев на даче

Для повышения плодородности истощенной почвы можно использовать опавшие с деревьев или кустов листья. Это простое, но эффективное удобрение, имеющееся на каждом приусадебном участке. С помощью такой подкормки структура грунта заметно улучшается, а урожайность повышается без финансовых затрат.

В чем польза листового перегноя?

Опавшую листву используют в качестве удобрения только после проведения соответствующей подготовки, поскольку в первоначальном виде материал не содержит питательной ценности и необходимых микроэлементов. Оставлять необработанную листву на земле не рекомендуется: в ней могут завестись вредные насекомые, грызуны, развиться грибковые и бактериальные болезни.

Для использования листьев с пользой можно приготовить перегной, который пригоден для удобрения почвы.

Преимущества такой подкормки:

Поддержка оптимального количества влаги для бесперебойного снабжения растения жидкостью даже при засухе.

Появление большого количества дождевых червей, обеспечивающих грунту обмен воды и воздуха, рыхлость и мягкость структуры.

Подкисление почвенного покрытия, что положительно сказывается на урожайности слив, яблок, груш, а также цветении и бутонизации многих декоративных комнатных цветов.

Листья применяются в качестве мульчи для огородных насаждений. Особенно заметный результат виден на овощных и садовых культурах.

Какие листья можно использовать на участке?

Лучший вариант удобрения огорода – опад лиственных деревьев, особенно плодовых. Хвойные насаждения также можно задействовать для приготовления подкормки, но иголки должны быть тщательно измельчены: они дольше перегнивают. Необходимо с осторожностью применять листья дуба, поскольку они могут закислить почву. Положительный результат показало использование опада рябины, тополя, вишни, каштана, боярышника, березы, бука, клена, ягодных кустов. Листья данных культур содержат большое количество макро- и микроэлементов, в т.ч. азот и кальций (концентрация данных компонентов зависит от вида деревьев или кустарников).

Сбор листьев осуществляется с помощью метлы, граблей разной формы, газонокосилки, настроенной на самую большую высоту, специального пылесоса. Два последних варианта хороши тем, что опад попадает в емкость в измельченном виде, поэтому сразу готов к внесению в почву.

В чем делать листовой перегной?

Листья необходимо собрать, измельчить, сложить в подготовленную тару и хорошо утрамбовать.

Емкостью для хранения могут служить:

сделанные самостоятельно деревянные или железные ящики размером 1х1, (крышка не требуется);

полиэтиленовые пакеты;

мусорные мешки.

Используя два последних приспособления, необходимо сделать в них несколько дыр для поступления воздуха. Листья должны быть увлажнены. При недостаточном количестве влаги следует полить сырье водой.

Готовность перегноя к использованию

Срок созревания удобрения зависит от породы деревьев или кустов, высоты и плотности листового насыпа. В среднем на протекание процесса требуется от полугода до 3 лет.

На начальной стадии перегнивания масса неоднородна: она имеет вкрапления основы листа, черенки, большие части. Такой субстрат применяется для мульчирования, подготовки семенного материала и рассады, в качестве компонента компостной кучи, для газонной травы. Можно внести состав как подкормку почвы перед перекопкой весной, в цветочные горшки, добавить к многолетним культурам. Несозревший материал используется как составляющая часть специального грунта для комнатных цветов.

Через 2-3 года перегнившие листья приобретают структуру и консистенцию земли, имеют запах лесной почвы, приобретают темный цвет. Можно применять получившийся состав как удобрение или в качестве мульчи под цветы, предпочитающие кислый грунт.

Что еще можно сделать с листовым опадом?

Кроме приготовления перегноя листья можно применять следующим образом:

Сделать компост (об этом – далее в статье).

Перенести осенью на участок огорода, не использовавшийся в текущем сезоне. Листовой слой защитит его от активного роста сорняковой травы, испарения влаги, вымывания гумуса из земли. Весной листья можно внести в компостную кучу.

Компост из опавших листьев

Компостирование является отличным вариантом переработки опавших листьев. Это органическое удобрение, являющееся бесплатным средством для питания огорода. В кучу можно вносить скошенную траву, пищевые отходы, навоз, птичий помет, небольшие ветки, овощную ботву, солому, деревянную стружку, опилки. Опад с деревьев и кустарников хорошо сочетается с перечисленными компонентами. Листья должны быть здоровыми, не пораженными вредителями, болезнями.

Приготовление компоста может осуществляться разными способами:

Компостная яма.

Необходимо вырыть углубление в земле (примерно 0,3 м). По ширине подойдет размер 1х1 или 2,5х2,5 в зависимости от габаритов свободной площади участка. Выгода такого метода приготовления компоста состоит в непрекращающемся процессе компостирования даже в зимний период. Укладывать компоненты необходимо слоями, пропитывая их жидкостью. Каждый месяц необходимо переворачивать слои компоста с помощью вил или лопаты для насыщения воздухом материала и, соответственно, ускорения созревания.

Компостная куча.

Необходимо приготовить место для хранения и созревания компоста на небольшом участке огорода, огородив его деревянными планками. Можно сделать небольшую калитку в ограждении для свободного доступа к компосту. Конструкция создается путем укладывания слоями листьев из расчета 5 частей листового опада на 1 ч. пищевых отходов. Нужно периодически ворошить компост. Первое переворачивание необходимо произвести не раньше, чем через 21 день после закладки. В сухую погоду целесообразно проводить увлажнение кучи. Сверху конструкцию рекомендовано накрыть пленкой для поддержки теплоты внутри.

Компост в мешках.

При нехватке свободной площади для компостной кучи можно использовать в качестве емкости для приготовления удобрения полиэтиленовые пакеты. Процесс закладки компонентов идентичен для всех методов компостирования. Разница только в хранении компоста. Листья плодовых деревьев и многих лесных насаждений перегнивают быстрее, нежели опад вечнозеленых культур. Период готовности может доходить до 3 лет. Для ускорения этого процесса сырье измельчают. В продаже есть аппарат под названием «мульчер», который поможет справиться с задачей. В мешке необходимо проделать несколько дырок для беспрепятственного поступления воздуха. Верх пакета не завязывается, поскольку наличие влаги в созревании готового компоста играет первостепенную роль. Мешок для закладывания компоста продается в специализированных садоводческих магазинах. Растениеводы также используют обычные мусорные пакеты (большие). Главным условием является черный цвет и высокая плотность упаковки.

Запрещается добавлять в компост:

больные растения;

свежий навоз;

токсичные средства и остатки от них;

недавно скошенные сорняки;

кости, мясо животных.

Компост в бочках.

В продаже есть специальные агрегаты, предназначенные для приготовления компоста за короткий срок. Суть их работы состоит в постоянном беспрерывном переворачивании рабочего материала. Срок готовности удобрения сокращается до недели.

Ускорителем перегнивания послужит азотосодержащая трава (крапива, газон). Компост в мешках будет готов к применению спустя 1-2 года.

Плюсы и минусы компоста из листьев

Компост имеет ряд преимуществ:

повышает плодородность почвы, улучшает ее структуру;

отсутствие необходимости тратить денежные средства на вывоз отходов и покупку дополнительных подкормок;

компост является экологическим средством, не вредит человеку и окружающей среде;

улучшает влагообмен грунта;

применяется для мульчирования, не допускает проращивания сорняковой травы;

выступает приманкой для ежей, уничтожающих вредителей;

способствует развитию полезной микрофлоры;

обеспечивает достаточное удобрение огорода без привлечения химикатов.

К минусам компоста из листьев можно отнести необходимость частого полива кучи и тщательного подбора видов деревьев для сбора листвы. Некоторые лиственные опады склеиваются друг с другом, что увеличивает продолжительность компостирования.

Технология приготовления

На дно емкости для будущего компоста нужно настелить подушку из дерна высотой 5 см. Затем необходимо укладывать слоями листья (каждый пласт – не больше 10 см), пересыпая их грунтом: это необходимо, чтобы полезная микрофлора попала в удобрение. Листовые прослойки увлажняют раствором мочевины или селитры, соды каустической, жижи из перебродившей травы, древесной золы поочередно, не забывая пересыпать листья землей.

После формирования слоев необходимо прикрыть конструкцию травой (5 см). Сверху насыпать:

солому в измельченном виде (для обеспечения почвы кислородом);

сено для появления полезных микроорганизмов.

Подготовленный компост следует полить разведенной марганцовкой (1%). Верх должен быть прикрыт прослойкой из травы, насаждениями вниз. Затем нужно вставить до середины 2 трубки для воздухообмена и прохождения влаги.

По материалам stiralkovich.ru.