Польза оливкового масла для человека

Оливковое масло испокон веков считается кладезем ценных для организма веществ, витаминов и минералов. Не зря его свойства ценятся во всех уголках планеты. Систематическое употребление в пищу данного продукта поможет избавиться от многих болезней и проблем. В средиземноморской кухне масло оливы используется повсеместно для маринадов, жарки, изготовления различных соусов и заправки всевозможных салатов.

Его широко применяют в косметологии для ухода за волосами, телом и кожей лица. Этот натуральный продукт имеет настолько широкий спектр действий, что его используют и в неразбавленном виде, и в масках, и для изготовления всевозможных кремов и пилингов. Стоит рассмотреть подробнее, чем полезно оливковое масло.

Применение и лечебные свойства

Оливковое масло из-за его ценности для организма называют «жидким золотом». Оно способствует долголетию. Не зря те народы, в кухне которых постоянно присутствует оливковое масло, имеют значительно большую продолжительность жизни. Этот продукт практически полностью состоит из жиров, но они все полезные.

В состав масла оливы входят:

олеиновая кислота (омега9);

линолевая кислота (омега6);

прочие насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая, стеатико и т. п.);

омега3;

арахисовая и душистая.

Кроме этого, масло богато такими веществами: стеролами, полифенолами, фенольными кислотами, терпеновыми спиртами, витаминами А, Е, К и D. Некоторые из составляющих можно найти только в этом продукте, например, βситестерол, который считают профилактическим средством для образования «вредного» холестерина.

Основные ценные свойства масла оливы обеспечиваются содержащимися в нем ненасыщенными жирами. Они препятствуют возникновению таких болезней как ожирение, сахарный диабет, болезни сосудов и сердца. Более того, они препятствуют образованию тромбов.

Оливковое масло пьют натощак для ускорения метаболизма, похудения и снижения аппетита. Это также значительно улучшает состояние кожи и волос. Если пить на голодный желудок 1 чайную ложку оливкового масла, уже через несколько недель будет виден положительный эффект. Также постоянное употребление в пищу данного продукта благотворно влияет на пищеварительную систему: понижается кислотность, нормализируется стул, снижается возможность возникновения запоров. Оливковое масло очищает и поддерживает в здоровом состоянии желчный пузырь, а также печень и поджелудочную железу.

Этот продукт имеет свойства выводить свободные радикалы, токсины или шлаки из организма. По этой причине его по праву считают средством для продления молодости. Масло сохраняет и помогает вернуть здоровье и красоту, насыщает клетки всего организма жирными кислотами, необходимыми минералами и витаминами. Кроме того, при постоянном употреблении этого продукта в пищу значительно укрепляются мышечная, хрящевая и костная ткани. Они становятся более эластичными и менее подвержены травмам, разрывам и растяжениям.

Масло оливы просто необходимо для детей и организма беременных женщин. Содержащиеся в нем в избытке жирные кислоты помогают плоду полноценно развиваться. Кроме этого, причиной всевозможных заболеваний кожи у маленьких детей может быть как раз недостаток в их организме линолевой кислоты, поэтому необходимо добавлять этот продукт в каши и пюре.

Также оливковое масло благодаря своим противовоспалительным свойствам успешно используется для лечения различных проблем ротовой полости: воспаления десен, пародонтита и т.п. Для этих целей применяется полоскание или готовят специальную смесь. Лучше всего подойдет нерафинированное масло, так как в нем находится больше всего полезных веществ.

Использование в косметологии

Оливковое масло широко используется для различных косметических целей. Его применяют для всевозможных масок и в неразбавленном виде. Лучше всего для того подходит нерафинированное масло оливы из-за большей концентрации в нем полезных веществ, минералов и витаминов.

Его применяют для изготовления дома различных кремов для кожи лица, учитывая его свойства питать, насыщать полезными веществами и увлажнять ее. Масло считается просто незаменимым средством для женщин любого возраста. Витамин Е, которого в этом продукте с избытком, продлевает молодость, придает коже мягкость и заметно улучшает ее цвет и структуру. Причем его стоит применять для ухода за всем телом. Для придания запаха можно добавить несколько капель любимого ароматического масла. Продукт особенно полезен для сухой и увядающей кожи лица и тела. Если она у вас жирная или комбинированная, не стоит отказываться полностью от применения этого целебного средства. Просто его необходимо использовать реже и желательно на ночь. Наносить нужно тонким слоем и подождать 10 – 20 мин., после чего тщательно промокнуть сухой салфеткой.

Кроме этого, оливковое масло защищает кожу от негативного воздействия ультрафиолета. По этой причине продукт отлично подойдет, если закончился ваш лосьон для загара. Кожа приобретет равномерный оттенок и останется увлажненной и мягкой.

Удивительные свойства этого масла делают его просто незаменимым для ухода за волосами, а также кожей головы. Оно помогает устранить шелушение, перхоть, борется с ломкостью и выпадением. Делает волосы более эластичными, крепкими и блестящими. Средство используется для изготовления масок и не только. Рекомендуется каждый вечер наносить пару капель масла на расческу и причесываться в течение 5 минут, меняя направление. Это даст возможность равномерно распределиться средству по волосам, а его увлажняющие свойства сделают их более здоровыми уже после нескольких недель применения. Такой способ очень полезен для тех женщин, у кого сухие, крашеные или ломкие волосы.

Вред оливкового масла состоит лишь в том, что оно может усиливать выработку кожного жира, и волосы будут пачкаться намного быстрее. В этом случае его стоит наносить исключительно на длину, отступая от корней примерно 5 см.

Противопоказания и вред

Несмотря на весь широкий спектр полезных для организма свойств, у оливкового масла есть некоторые противопоказания. Его в любом случае стоит употреблять натощак с большой осторожностью и при небольших появлениях дискомфорта, использование нужно прекратить. Также вред оливкового масла может проявиться при его чрезмерном применении.

Вот лишь некоторые противопоказания его для организма:

При индивидуальной непереносимости.

Масло оливы имеет сильное желчегонное действие. Его нельзя применять в пищу тем, кто страдает от заболеваний желчного пузыря, желчекаменной болезни.

Тем людям, у кого есть болезни ЖКТ, специалисты не рекомендуют употреблять средство в количестве больше 2-х стол. л. в день. Оно довольно жирное и дает дополнительную нагрузку на пищеварение.

Оливковое масло, имея лечебные свойства, помогающее в процессе похудения, все же очень калорийно. Поэтому при соблюдении диеты его количество также стоит тщательно регулировать.

Несмотря на все противопоказания, полезные свойства оливкового масла ни с чем нельзя сравнить. Продукт уникален по своему действию на организм. По этой причине, если у вас нет ограничений для его употребления, стоит использовать его в умеренных количествах систематически.

Оливковое масло – это натуральный продукт, получаемый путем отжима целых оливок. Его обычно используют в кулинарии для жарки продуктов или заправки салатов.

Современная наука указывает на ощутимую пользу оливкового масла для здоровья. Оно насыщено жирными кислотами, витаминами, антиоксидантами и противовоспалительными веществами.

По материалам stiralkovich.ru.