Польза комнатных растений для человека

Вы замечали, что в квартире, заполненной цветами, обычно уютно и красиво. Там царят мир и спокойствие. Множество цветущих и декоративно-лиственных растений на полках и подоконниках не только радуют глаза, но и согревают, и успокаивают душу. Домашние растения – это молчаливые помощники, верные друзья и лекари их владельцев. Поглощая газы и вредные вещества из окружающего воздуха, комнатные растения приносят пользу хозяевам квартир и оказывают положительное влияние на здоровье человека. Кроме того, они поглощают негативную ауру, а выделяют флюиды радости и счастья.

Причины появления опасных веществ

Откуда же берутся в наших домах вредные токсины и опасные вещества? Во-первых, это продукты горения газовых плит, на которых мы варим себе пищу. Во-вторых, это всевозможные строительные и отделочные материалы – плиты на синтетических смолах, линолеумы, полимерные обои, пластиковые панели и прочие, которые выделяют опасные вещества в воздух комнатного помещения. Даже натуральные материалы в процессе старения начинают разрушаться и становятся опасными для здоровья людей. Телевизоры, компьютеры, микроволновые печи, смартфоны при работе уменьшают количество полезных для организма человека отрицательных ионов воздуха.

Полезные комнатные растения

Именно комнатные растения очищают воздух от вредных примесей, улучшают его качество, а также качество жизни и состояние здоровья проживающих в доме людей и животных. Эта их способность обусловлена тем, что все растения выделяют фитонциды, губительные для болезнетворных бактерий. Причем, ученые определили, что многие растения своими фитонцидами уничтожают болезнетворные бактерии намного быстрее, чем фитонциды, выделяемые чесноком.

Мирт обыкновенный

К примеру, в комнате будет в два раза меньше болезнетворных микробов, если там будет стоять цветочный горшок с миртом обыкновенным. Так же действуют лианы, аспарагус и китайская роза. Одни комнатные цветы поглощают тяжелые металлы, другие – уменьшают вред от электромагнитного излучения. Третьи – снижают негативный эффект от синтетических материалов.

Хлорофитум

Так, растение хлорофитум способно поглощать вредные для здоровья человека формальдегиды, которые выделяются синтетическими материалами. Если же положить в цветочные горшки активированный уголь, то свойства хлорофитума, как очистителя воздуха, возрастут вдвое. Мы рекомендуем размещать горшки с хлорофитумом во всех комнатах вашего дома.

Плющ обыкновенный

Плющ обыкновенный, сансевиерия (тещин язык) и алоэ тоже неплохо справляются с очищением воздуха в домашнем помещении от токсичных соединений, так как выделяют множество фитонцидов и биологически активных веществ, способных справиться со многими опасными микроорганизмами, поселившимися у вас.

Комнатный алоэ

Пользу комнатного растения алоэ знают и ценят все цветоводы. Его сок заживляет раны, лечит простудные заболевания и гнойные воспаления. Считается, что этот цветок способствует процветанию обитателей дома, их долголетию. Это справедливо, ведь алоэ может продержаться без воды несколько лет и даже зацвести.

Пелагония душистая

Фитонциды многих комнатных растений обладают ярко выраженными бактерицидными свойствами. Эфирномасличные растения наполняют воздух бодрящим ароматом, хорошо очищают воздух в закрытом помещении. Это высказывание относится к герани домашней, пеларгонии душистой, фиалкам, эвкалиптам, каланхоэ, лимонам, розам и розмарину лекарственному. Все они выделяют летучие фитонциды, активизирующие защитные силы организма человека, улучшают его самочувствие, дарят радость, бодрость, повышают работоспособность. Особенно благотворно их противомикробное действие сказывается на здоровье людей со слабыми легкими, больными бронхами, а также на здоровье людей, склонных к простудным заболеваниям и болезням верхних дыхательных путей.

Герань красная

Интересно, что герань может служить своеобразным определителем вашего здоровья. Если вам неприятен запах герани — то вы здоровы. Если же запах герани вам нравится, то ваша нервная система перевозбуждена, и вам ее надо подлечить.

Желательно иметь цветочные горшки с геранью в гостиной и спальнях. Она вбирает в себя сырость, угарные газы, уничтожает стафилококки и стрептококки, очищает помещение от затхлого воздуха. Этот цветок вырабатывает активные фитонциды, которые благотворно влияют на нервную систему владельца в стрессовых ситуациях, нормализуют повышенное артериальное давление. Ученые подтвердили, что аромат герани может ослабить головную боль, снимет усталость, ослабит внутреннее напряжение, успокоит вас, избавит от бессонницы.

Мята комнатная

Горшочек с мятой в комнате, где стоит компьютер, наполнит помещение ароматом свежести, который успокаивает и помогает сконцентрироваться на работе. Так что, если вы время от времени будете брать горшочек с мятой в руки и нюхать ее аромат – работоспособность у вас повысится в разы.

Кактус с длинными иглами

Так же в комнатах, где много электроники, полезно размещать горшочки с кактусами. Считается, что кактусы, особенно с длинными иглами, убивают вредные микроорганизмы и снижают ионизацию воздуха, которую создают приборы с электромагнитным излучением. Не бойтесь ставить кактусы поближе к экранам телевизора и компьютера. Хоть небольшая, но польза от этого будет.

А еще кактусы просто незаменимы там, где люди часто ссорятся. Считается, чтобы в доме царили мир и лад, надо завести кактус – он остудит гнев обитателей жилища и снимет раздражение. Маги рекомендуют размещать горшки с кактусами в местах, где возможен контакт с внешним миром – на подоконниках и у входных дверей – за их умение бороться с нечистой силой.

Традесканция белоцветковая

Если в доме есть риск онкологии, заведите традесканцию. Считается, что она выделяет фитонциды, способные глушить онкологическое заболевание у владельца цветка. Чем крупнее экземпляр, чем толще его стебли, крупнее и мясистее листья, тем большей силой обладает растение.

Кроме того, традесканция – это универсальное средство от сглаза недобрых людей. И если в вашем доме бывает слишком много гостей, и не все они доброжелательны и приветливы – вам следует приобрести комнатный цветок традесканцию. Увидите, что вскоре злые люди перестанут посещать ваш дом. Ведь это растение является источником вдохновения, радости, оно обостряет чувство юмора у владельца, дарит ему надежду и веру в добро. И еще – она защищает своего хозяина от инфекции верхних дыхательных путей.

Монстера

Комнатные монстеры и филодендроны являются защитниками вашего дома от негативной энергетики. Их красивые прямые листья являются источниками восходящих потоков полезной для жилых помещений энергии. Кроме того, это растение просто незаменимо для тех, у кого дома вечный бардак, кто берется за работу, которая им не по силам, кто не в силах оценить свои возможности, и, в случае провала очередной затеи, очень страдает. Именно монстера поможет упорядочить и систематизировать мысли своего владельца, навести в них порядок.

Пассифлора

Пассифлора, плющи, лианы с восковыми листьями используют другие, рядом растущие растения в качестве опоры. Их просто необходимо выращивать для очистки вашего дома от чуждой негативной энергетики, принесенной извне. Полезно также иметь их в комнате, где живут люди с расстройствами нервной системы, страдающие головными болями и бессонницей.

Фиалка

Разведение в доме фиалок, цикламенов и папоротников способствует повышению влажности в помещениях – это особенно ценно там, где воздух слишком сухой. Папоротники иначе называют комнатными озонаторами. Эти комнатные цветы влаголюбивы, и своей влагой они будут делиться с окружающим их воздухом через свои листья.

Денежное дерево

Денежное дерево (толстянку) стараются завести в каждом доме, так как считается, что оно способствует обогащению владельца. Вряд ли вы станете богатым, просто вырастив у себя этот цветок. А вот снять нервное напряжение и волнение у специалиста, занимающегося денежными операциями и финансовыми проблемами, он поможет. Поэтому, бухгалтерам и финансистам, имеющим постоянный контакт с большими деньгами, есть смысл завести у себя денежное дерево в целях обогащения.

Пестролистная диффенбахия

Пестролистные дифенбахии и фикусы, благодаря своим фитонцидам, очищают воздух в жилом помещении от микробов и токсинов. Мы рекомендуем ставить горшки с этими цветами в комнатах, окна которых выходят на автомагистраль или в сторону промышленной зоны.

Комнатный бонсай

Комнатный бонсай приобретают те, кто верит в связь между людьми и тонким миром запредельности. Считается, что бонсай, находящийся в спальне хозяина, помогает тому видеть вещие сны, угадывать будущее и читать чужие мысли. Эти растения развивают духовность владельца, делают его чувства возвышенными. И медитацией лучше всего заниматься рядом с этим цветком.

Комнатные орхидеи

Считается, что орхидеи способны почистить самый нездоровый организм своего владельца. Она наведет порядок в голове, успокоит нервы, научит радоваться жизни. Причем разные по окрасу орхидеи имеют разные свойства. Красные орхидеи наполняют вас энергией и силой, белые – любого человека делают лучше, розовые – помогут привлечь внимание любимого человека, желтые – побуждают к творчеству.

Фикус

Фикус нужно завести и с любовью за ним ухаживать тем, кто очень хочет завести ребенка.

Кротон

К растениям с мощной энергетикой относится красавец кротон. Считается, что он благотворно влияет на атмосферу в квартире, очищает пространство от отрицательной энергетики. Кротон любит, чтобы во всем был порядок и организованность. Своим стремлением к совершенству этот цветок заряжает не только своего хозяина, но и его гостей. Кротон хорошо иметь в большом коллективе, где возможны конфликты и недопонимания. Он способствует гармонизации в среде своего обитания, препятствует совершению необдуманных поступков, учит принимать верные решения, положительно воздействует на физическое и духовное здоровье людей.

Комнатные растения, которые могут нанести вред здоровью человека

Некоторые люди считают, что растения выделяют углекислый газ, вредный для здоровья человека. На самом деле, комнатные цветы днем, на свету, выделяют кислород, а углекислый газ поглощают. Только ночью, в темноте, они выделяют углекислый газ, но в мизерных количествах, никак не влияющих на наше с вами здоровье.

И все-таки, есть растения, которые могут при неосторожном с ними обращении, нанести вред владельцу.

Диффенбахия

Диффенбахия – очень красивое декоративно-лиственное растение, но имеет ядовитый сок. Этот цветок нельзя держать в спальнях и детских комнатах. При работе с растением – протирая его листья, срезая черенки для размножения, надевайте перчатки, а после вымойте руки с мылом. Следите, чтобы сок растения не попал ни в рот, ни в глаза не только вам, но и вашим детям и домашним животным.

Олеандр

Олеандр также имеет ядовитый сок. Работайте с ним в перчатках, лишний раз не прикасайтесь к его стеблю и листьям, чтобы не получить аллергический ожог или отравление.

Кротон

Кротон – еще один представитель ядовитых комнатных растений. При попадании на кожу его сока может получиться ожог или развиться контактный дерматит. Сок кротона, при попадании в желудок, вызовет рвоту и понос. Еще хуже, если сок кротона попадет в кровь – он ядовит, и человек может погибнуть. Поэтому не желательно ставить вазон с кротоном в детской, чтобы не спровоцировать ребенка оторвать красивый листик и засунуть его в рот. Работайте с цветком в перчатках, по окончании работы вымойте руки с мылом. Кротон не выделяет вредных веществ в окружающий воздух.

Антуриум

Ядовитыми считаются также листья и цветы комнатных антуриумов. Обращаться с этим цветком следует с осторожностью, как и со всеми другими ядовитыми комнатными растениями. Найдите в доме место, не доступное для детей и комнатных животных, и все будет нормально.

Пахистахис

Пахистахис – еще один условно ядовитый комнатный цветок. Он также не представляет опасности в плане отравления окружающего воздуха. Работать с растением желательно в перчатках, хотя он не так опасен, как предыдущие цветы. В рот части растения не берите, руки после любых манипуляций с ним мойте – и все будет нормально.

Таким образом, проявляя известную осторожность, вы спокойно можете выращивать у себя любые комнатные растения. Только ухаживайте за ними, любите их, заботьтесь о них, как о детях, мойте, поливайте, подкармливайте и выполняйте все их прихоти. Ведь для здоровья человека просто необходимо наличие в доме комнатных цветов – они увлажняют воздух, очищают его, оздоровляют. Лекарственные растения, выделяя свои фитонциды, повышают сопротивляемость организма проживающих рядом с ними людей к всевозможным инфекциям.

По материалам stiralkovich.ru.