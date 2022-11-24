Польза и вред чая улун

Одна чашка свежезаваренного улуна повышает жизненный тонус, омолаживает организм, содержит большое количество антиоксидантов и бодрит не хуже Пуэра. Его можно пить всем, главное – не злоупотреблять. Рассмотрим, какую же пользу и вред несут в себе волшебные и в то же время вкусные улуны.

Чайная эйфория от улуна

В последнее время особый интерес вызывает ощутимый эффект от воздействия чаев – так называемое легкое чайное опьянение. Оно не имеет ничего общего с воздействием алкоголя и наркотиков, при этом позволяет ощутить необычные состояния. Причем улуны в некоторых случаях обладают более ярким и сильным действием, чем Пуэры. В этом плане наиболее интересны дорогие сорта – Те Гуань Инь, Уишаньские утесные Улуны (например, Да Хун Пао), Гуандунские Улуны.

Если они заварены правильно и отличаются высоким качеством, то человек при чаепитии погружается в интересное состояние восприятия – своеобразную эйфорию. Ум становится трезвым и ясным, эмоциональное и физическое перенапряжение уходит, приходит расслабление и умиротворение, переплетающееся с бодростью. Это отличный способ повысить работоспособность, снять усталость и сосредоточиться на выполнении определенных задач.

В каждой капле – эликсир молодости

По полезным свойствам улун близок к зеленому чаю, но при этом оказывает более выраженное омолаживающее действие. Все дело в том, что в нем содержится большее количество антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами. Именно благодаря этому здоровые клетки не разрушаются, процесс старения организма затормаживается, улучшается состояние кожи.

Кроме этого заваренный настой содержит множество микроэлементов, в том числе витамины С, D, K, E, PP, B, йод, медь, фтор, железо, калий, цинк, марганец. Они хорошо усваиваются, оказывают профилактическое действие на сердечно-сосудистую систему – нормализуют давление и снижают вязкость крови. Плюс улучшает пищеварение и работу ЖКТ в целом.

Помощник в борьбе с лишним весом

Еще одно уникальное свойство этого напитка – активизация и ускорение обмена веществ. По данным проведенных экспериментов, при постоянном употреблении улуна во время физических нагрузок сжигается в 2 раза больше калорий, по сравнению с любителями классического зеленого чая. Поэтому настой рекомендуют пить людям, поддерживающим здоровый образ жизни или соблюдающим диету.

Настой мягко чистит кишечник, выводит токсины, шлаки и лишнюю воду, что особенно важно для желающих похудеть. Благодаря этому свойству также улучшается состояние кожи – уходит пастозность, аллергические высыпания. Соответственно, пить отвар нужно без наполнителей (сахара, сахарного сиропа, сливок).

Негативное воздействие чая

Польза от улуна значительно превосходит его вред, тем не менее, нужно учитывать несколько моментов:

Тонизирующий эффект и умиротворение от чайного опьянения может оказаться негативным, если заваривать улун слишком крепким и употреблять большое количество настоя (рекомендованная доза – не больше 4 кружек в день). В этом случае возможно появление тошноты, болей в желудке, бессонницы, повышение давления.

Чай обладает мочегонным эффектом, поэтому людям с различными заболеваниями почек, мочекаменной болезнью не стоит злоупотреблять им.

улун повышает давление, поэтому с осторожностью его стоит употреблять людям с гипертонией, беременным и кормящим женщинам.

Чтобы избежать вредного воздействия улуна, просто заваривайте и пейте его согласно рекомендации. Для заваривания лучше всего подходит метод многократных проливов – частых и коротких. В этом случае Вы сможете извлечь максимум пользы из каждой капли, насладиться его оригинальным вкусом и ароматом.

Чай улун – среднеферментированный чай. Ферментация чая – это окисление чайного листа. Этот вид чая что-то между красным и зеленым чаем. Своим «букетом» улун чай напоминает зеленые чаи, а насыщенностью вкуса – черные. Чаю давали разные имена: улунский чай, оолонг. Есть еще интересное название – «Черный дракон». Его прозвали драконом из-за того, что листочки чая при заливании кипятком красиво раскрываются. На самом деле название «Улунг» является неверным.

Для жителей Китая улун чуть ли не реликвия, его любят все – от мала до велика. Он красуется на полках наших маркетов и магазинов. Сорт чая является элитным, благодаря особенной технологии производства. А вот у нас об этом чае узнали недавно, однако полюбился он сразу. Все знают улун как непревзойденный молочный чай, дети его очень любят. В Китае этот чай называют «Цинча», что означает – бирюзовый чай. В английском языке чаще всего встречается «Оолонг». Улун – это самостоятельный напиток, он не относится к зеленым или черным чаям, это отдельный сорт чая.

История создания чая

Все мы знаем, что в Китае к чаю особое отношение. Это некий талисман, которому поклоняются все. Еще до нашей эры, собирая урожай, китайцы отдавали лучшую часть урожая в качестве подношения императору. Император предпочитал именно этот сорт чая. Для сбора чая на плантации сгоняли все местное население с окрестностей.

По одной из теорий появления чая, император Минь, проживающий во втором веке до нашей эры, ввел ограничение на производство чая. Таким образом, он хотел создать монополию, чтобы весь чайный бизнес в руках держало государство. Такое поведение вполне обоснованно: прибыль от продажи чая давало существенную прибыль казне. Чтобы этого избежать, производители сырья поменяли технологию. Так и появился улун.

В начале семнадцатого века улун начали импортировать в Европу. Знатные дамы настолько полюбили этот вид чая, что за ним даже закрепилось имя «женский чай». Королева Великобритании также обожала улун, пила его каждый день как по традиции.

Некоторые люди ошибочно полагают, что улун и есть зеленый чай. Однако это ложь. Многие думают так из-за цвета настоя некоторых сортов. Зеленый чай относится к совсем иной группе. Да и технология у зеленого чая совершенно иная.

Как отличить улун от классического чая? Легко. Это можно сделать по форме самого листа. У улунов спиралевидная или шарообразная форма. У зеленого чая сам лист цельный.

Территория выращивания чая

Листья с кустов, из которых делают чай, произрастают в трех областях. Это – Фуцзянь, Гуандун и Тайвань. На юге Фуцзяни производят светлые виды улуна, а в других двух областях – темные. У темных сортов количество ферментации составляет 50%.

Польза улуна и его состав

Известно, что чай поднимает настроение. Условия выращивания этого чая таковы, что у него формируется уникальный состав. В составе есть антиоксиданты, танины, минералы и даже витамины.

Именно этот вид чая содержит огромное количество эфирных масел. Именно это дает ему такой аромат. В чае они в виде фенолов и альдегидов. В подобном чае содержится больше арома-масел, чем в традиционных чаях. Именно благодаря такому составу мы ощущаем цитрусовый и фруктовый аромат улунов. Богаты улуны и на разнообразие уникальных ароматов – ванильный и запах роз.

Китайский чай улун приносит организму немало пользы. Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов укрепляет и повышает тонус сосудов, укрепляет кости и предотвращает остеохондроз, полезен в профилактике кариеса и способствует здоровью десен.

Этот чай часто используют для диет при похудении. Все дело в наличии в чае катехинов, которые стимулируют сжигание жиров. Чай полезно влияет на эмоциональное состояние человека, стимулирует работу мозга, стимулирует образование гормона счастья и радости.

Полезные свойства улун чая

Благоприятные качества чая можно перечислять бесконечно. Касается это воздействия на физиологию человека. Если регулярно употреблять этот чай, то можно нормализовать свой вес. Также это поможет уравновесить кровяное давление, улучшить состояние кожи и волос.

В чае содержится большое количество антиоксидантов, которые борются с преждевременным старением и помогают сохранить молодость. Возможно именно поэтому этот сорт чая иногда называют «эликсиром для омоложения». Некоторые сорта этого чая приводят сосуды в тонус, выводят холестерин. Считают, что улун чай помогает предотвратить образование злокачественных опухолей.

Если вы хотите успокоить свои нервы, вам поможет чашечка чая улуна.

Людям, страдающим от сахарного диабета, тоже советуют пить данный сорт чая.

Противопоказания к использованию

Чай не рекомендуют пить беременным и маленьким детям на ночь. Также не следует увлекаться (не больше трех стаканов в день).

На самом деле противопоказаний крайне мало. Аллергикам также не рекомендуют пить чай. Если у вас есть хронические заболевания, то вам тоже не рекомендуется пить много этого чая. Это относится к таким заболеваниям, как анемия, гипертония. Людям, перенесшим инфаркты и инсульты, также не советуют переусердствовать в употреблении чаев улунов.

Как заваривать улун

Есть такая тенденция – светлые сорта улуна рекомендуют заваривать в стеклянной посуде. Темные же – в глиняной. Температурный режим заваривания должен быть для темных ­90 градусов, а для светлых – 80 градусов. Для заваривания чая потребуется взять посуду в зависимости от сорта чая и несколько скрученных чаинок чая (7-10 г.)

Заваривание происходит по такой схеме:

Посуду сначала окатывают горячей водой.

Листья оолонга бросают в чайник.

Заливают заварку водой нужной вам температуры, потряхивая чайник в руке (это для того, чтобы лучше раскрылся аромат чая).

Первую воду сливают.

Заливают чаинки еще раз водой и уже настаивают примерно полминуты.

Готовый чай можно начать пить. Можно заливать кипятком еще пару раз, правда нужно будет обязательно прибавить время настаивания чая.

Зачастую данный вид чая пьют без десертов и добавления сахаров.

Сорта чая улун

«Железная Богиня Милосердия». Данный вид чая производится в китайских провинциях. Он отличается довольно слабой ферментацией и особенным ароматом. Настой этого чая имеет золотистый оттенок. Чайный лист такого сорта годен на целых 6 завариваний.

«Большой красный халат». Этот вид чая имеет багровые листья. Он относится к темным сортам чая и является сильно ферментированным. Вкус такого чая достаточно терпкий с древесным послевкусием. Аромат карамельный с фруктовыми нотами. Именно этот чай помогает бороться со старением.

«Пэн Фэн» или Тайваньский чай. Технология этого чая отличается уникальностью. Еще на кусте этот вид подвергается обработке. Его подвергают воздействию одного вида тли, которая обкусывает листочки чая. В слюне данного вида тли содержится большое количество микроэлементов, которые выделяет само растение, чтобы восполнить нанесенный ущерб. Этот процесс придает данному виду чая необычный аромат и вкус.

«Фэн Хуан Дань Цун». Название чая происходит от местности, в горах которой выращивают данный вид чая. У этого чая фруктовый вкус и медовое послевкусие. В зависимости от крепости чая цвет настоя варьируется от светло-желтого до коричневого.

«Цветы корицы». К такому виду чая добавляют золотые цветы османтуса. Османтус отличается фруктово-сладким запахом. Уже заваренный чай обладает тонким вкусом с медовыми нотками. В охлажденном состоянии вкусовые качества этого чая только усиливаются.

«Молочный улун чай». В Тайване выращивают один из самых популярных молочных улунов. Существует поверье, что чайный лист этого сорта обрабатывают молоком. Однако все не так. «Цзинь Сюань» (настоящее название) от природы обладает молочным вкусом. У него мягкий сливочный вкус и приятный аромат.

Сорта чая улун

Давайте также вспомним менее популярные виды улуна.

«Дун Дин улун» – чай из Тайвани, используемый для чайных церемоний.

«Золотая корица» — улун из Китая, который обладает стойким ароматом.

«Жоу Гуй» – один из распространенных улунов, обладающих молочным вкусом.

Листья темных сортов обычно формируют в длинную скрутку. Светлые же сорта чая выглядят как шарики и имеют сферическую форму.

Производство улуна

Листочки собирают вручную. По идее, весенние сорта чаев отличаются сильным ароматом и поверхностным вкусом. А вот осенние обладают глубоким вкусом, но не таким выраженным ароматом. Процесс производства имеет несколько этапов:

сначала урожай сушат на открытом воздухе, оставляют на солнце на часок-два, а потом переносят в затененную область. Следующий этап – ферментация. Улун ферментируют на воздухе, листочки периодически перемешивают. Когда листья начнут темнеть, листья нагревают, чтобы остановить ферментацию. Листья скручивают в специальных барабанах. Потом снова сушат, дабы избавиться от остаточной влаги. И уже потом фасуют.

Хранение чая

Светлые сорта чая улун нужно хранить при температуре +5+10 градусов, но возможно и хранение при комнатной температуре. Важным соблюдением является сохранение герметичности.

Темные сорта менее капризны в хранении. Достаточно будет использовать банку из стекла или пакетик.

Чтобы правильно рассчитать количество заварки, берут по 1 чайной ложке листьев на человека плюс 1 ч л на заварник – и море солнца, цветочных ароматов и терпковатых ноток лета окажется в чашке каждого, кого с любовью пригласят отведать неземной чай улун. Приятного чаепития!

По материалам stiralkovich.ru.