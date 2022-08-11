Польза дыни для организма человека

На Востоке дыни часто становятся основной пищей, способом утоления жажды и подкрепления сил во время религиозных постов и просто в жаркие дни.

Хрустящая или, в зависимости от сорта, нежная мякоть дыни не только пополняет запасы влаги, но и улучшает самочувствие, придает бодрости и поднимает настроение.

От чего же зависит польза дыни для здоровья?

Кроме того, что на 90% дыня состоит из воды, в 100 граммах сочной мякоти содержится 0,6 грамма белков, ничтожное количество жиров и 7,4 грамма углеводов. При таком составе калорийность 100-граммового ломтика спелого плода равна 35 ккал. Но, кроме пищевой ценности, дыня обладает и уникальным биохимическим составом, основными действующими веществами в котором являются аскорбиновая кислота, железо, клетчатка, витамин A и каратиноиды, присутствующие в плодах яркой, оранжевой окраски.

Чем еще полезна дыня?

Ломтик дыни, съеденный в качестве легкого десерта, поможет пополнить запас витаминов, среди которых такие соединения, как витамин E и PP, B1, B2 и B5, B6 и B9;

натрия, калия и магния, хлора и серы, фосфора, присутствующих в виде макроэлементов;

железа, йода, марганца и кобальта, кремния и цинка в форме микроэлементов;

ценных органических и аминокислот.

Средняя порция дынного десерта весом около 150 граммов способна обеспечить организм 45% суточной потребности витамина C, десятую часть потребляемого за день железа и ретинола.

Такое блюдо – это весомая добавка важного для жизнеобеспечения калия и магния, натрия и кальция, токоферола, ниацина и клетчатки. Несомненная полезность дыни для организма и благодаря легкоусвояемым углеводам, быстро пополняющим энергетические запасы и избавляющим от усталости.

Инозит, содержащийся в мякоти, предотвращает отложение жира в тканях печени, клетчатка – это прекрасное очистительное средство для нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта. Есть у дыни мягкое мочегонное и слабительное действие, чем дыня полезна для организма и женщин, и мужчин.

Целительные свойства бахчевых культур, в том числе и дыни, были хорошо известны с древности. Сегодня, на основе полученных данных биохимического анализа сладких плодов, можно говорить об использовании дыни и ее семян для лечения широкого спектра заболеваний человека. Плоды находят применение и как действенная профилактика атеросклероза, простудных и сердечнососудистых заболеваний, нервных расстройств и болезней мочеполовой сферы.

До наших времен дошли старинные народные рецепты, где дыня применяется как средство против геморроя и запоров, подагры и других недугов. Ломтик тающей, дарящей свежесть мякоти помогает успокоиться и прийти в себя после сложного насыщенно дня.

Действенность и полезность дыни для организма определяется не только ее составом, но и тем, что все вещества легко усваиваются, практически не оказывая никакого негативного или раздражающего действия.

Без малейшего вреда дыня, полезная для женщин и мужчин, благодаря клетчатке очищает кишечник от вредных накоплений, активизирует пищеварительные процессы, не дает скапливаться, откладываться на стенках сосудов холестерину. Это и эффективная профилактика нарушений работы желудочно-кишечного тракта, и способ предупреждения заболеваний сердца и сосудов.

По сравнению с другими культурами, растущими на бахче, в полезной для организма дыне содержится значительно больше аскорбиновой кислоты. Это объясняет ее активное иммуномодулирующее, тонизирующее и противовоспалительное действие.

В комплексе вещества, содержащиеся в мякоти, вызывают:

успокаивающий и бодрящий эффект: исчезает усталость и раздражительность, нормализуется сон;

стимуляцию обменных процессов: улучшается состав крови, что помогает справляться с анемией, депрессивными состояниями и пониженной работоспособностью;

благоприятное воздействие на кору головного мозга.

Благодаря желчегонному и мочегонному действию дыня, с пользой для организма человека, может применяться как натуральное средство при нарушениях работы почек и желчного пузыря, а также при опасности образования камней и песка. С древности хорошо изучены противопаразитарные возможности семян и мякоти дыни. Эта культура хорошо зарекомендовала себя как природное противоглистное средство.

Сочная мякоть оказывает омолаживающее, тонизирующее действие и при наружном использовании, чем дыня полезна для организма женщин и следящих за своим внешним видом мужчин. Способность дыни активизировать кишечную деятельность и облегчать очищение организма находит применение при запорах, а также в борьбе с лишним весом.

Чем полезна дыня для организма женщины?

Дыня – это прекрасный помощник для женщин, желающих долгие годы сохранять внешнюю привлекательность и на протяжении всей жизни чувствовать себя подтянутой и здоровой. Дыня полезна для женского организма не только высоким содержанием витаминов, антиоксидантов и аминокислот, но и наличием кремния,

позитивно влияющего на состояние волос, ногтей и кожи, играющего не последнюю роль в обменных и пищеварительных процессах, оказывающего активное воздействие на нервную систему, мыслительную деятельность и работоспособность.

Во время беременности дыня в разумных количествах помогает легче переносить все тяготы, связанные с изменением физического состояния.

Слабительное и мочегонное действие способствует уменьшению риска развития токсикоза и отеков, облегчает опорожнение кишечника.

Сладкая, богатая витаминами дыня полезна организму женщины и благодаря возможности легко и приятно пополнить запас микроэлементов и других активных веществ.

Крайне важна содержащаяся в дыне фолиевая кислота:

поддерживающая гормональный фон;

регулирующая перепады настроения не только во время беременности, но и при климаксе;

укрепляющая память и иммунную систему.

Однако при массе пользы дыни для женщин, вред от употребления плодов также возможен. Особенно опасно в период беременности использовать в пищу плоды сомнительного происхождения, ведь накапливающиеся в них нитраты и другие токсичные соединения способны причинить серьезный урон здоровью и матери, и будущего малыша. Это же касается кормящих женщин.

Поскольку дыня обладаем слабительным действием, а яркоокрашенные сорта способны вызвать аллергическую реакцию, эти факторы нужно учитывать во время грудного вскармливания, чтобы через молоко ребенок не ощутит такого действия дыни.

Чем полезна дыня для мужчин?

Почувствовать благотворное воздействие бахчевой культуры на самочувствие может и сильная половина человечества. Для мужчин дыня полезна, прежде всего, содержанием цинка, позитивно влияющего на качество спермы.

Кроме этого, благодаря содержанию железа и других активных элементов, дыня улучшает состав крови, повышает работоспособность, успокаивает и позитивно влияет на устойчивость в стрессовых ситуациях.

Противопоказания при употреблении дыни

Вред дыни для здоровья, как и польза плодов, обусловлен высоким содержанием биоактивных веществ во всех частях бахчевой культуры, а особенно в мякоти и семенах растения.

И хотя строгих противопоказаний к приему дыни нет, от употребления большого количества сладкого фрукта стоит отказаться, если у человека выявлены заболевания:

желудочно-кишечного тракта, связанного с воспалительными и инфекционными процессами, включая язвенную болезнь и гастрит;

поджелудочной железы, желчного пузыря и мочеполовой сферы, сопровождающиеся в период обострения отхождением крупных камней и песка;

сахарного диабета или есть риск его развития.

Не стоит есть дыню на голодный желудок или после сытной трапезы.

Гораздо правильнее насладиться парой ломтиков спустя 2–3 часа после еды, при этом не добавляя в десерт и не запивая лакомство водой, молочными напитками и алкоголем, поскольку такое соседство с дыней не полезно, а вредно для здоровья.

Состав и калорийность дыни

Дыня — природный кладезь витаминов, микро- и макроэлементов. Плод низкокаллориен, средний показатель — 34 ккал на 100 г продукта. Точные значения во многом зависят от сорта и условий выращивания.

В 100 г мякоти — 0,6 г белков, 0,3 г жиров и 7,4 г углеводов.

На 100 г продукта приходится:

5 г воды;

6 г клетчатки;

5 г золы;

4 г пектинов;

12 г органических кислот.

Что касается соотношений витаминов, микро- и макроэлементов, то получаем:

6 мкг витамина В9;

20 мг аскорбиновой кислоты;

0,1 мг токоферола;

0,04 мг тиамина и рибофлавина;

90 мкг цинка;

47 мкг меди;

35 мкг марганца;

20 мкг фтора;

2 мкг кобальта;

2 мкг йода;

1 мг железа;

118 мг калия;

32 мг натрия;

16 мг кальция;

13 мг магния;

12 мг фосфора.

По материалам stiralkovich.ru.