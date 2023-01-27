Поляки требуют отмены льгот для украинского продовольствия на европейском рынке. Еврокомиссия пересмотрит варианты либерализации торговли с Украиной, поскольку экспорт зерновых ставит европейских фермеров в бедственное положение.

Причиной стали неоднократные жалобы стран ЕС. Пересмотр может произойти в ближайшие недели. В существующей ситуации Киев может продавать продукты так дешево, как не могут себе позволить европейские производители. Польские фермеры начали перекрывать дороги, чтобы заблокировать транспорт с дешевой сельхозпродукцией из соседней страны.