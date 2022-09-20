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Происшествия

Полтонны картофеля похищено с поля в Кировском районе

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Полтонны картофеля похищено с поля в Кировском районе

Как сообщили в УВД облисполкома, 17 сентября в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Кировского РОВД выявлен факт кражи картофеля с поля одного из хозяйств района.

- Ночью на дороге в деревне Суянец правоохранители остановили автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 41-летнего жителя Бобруйского района, - рассказали в ведомстве. - В салоне и багажнике его транспортного средства обнаружено 500 кг картофеля. Установлено, что картофель был похищен водителем накануне с поля, принадлежащего местному сельскохозяйственному предприятию. В общей сложности хозяйству причинен ущерб на сумму более 530 рублей.

Похищенное изъято, автомобиль помещен на штрафстоянку. Проводится проверка.

mogilevnews.by

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